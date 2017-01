Fifa bate o martelo e Copa do Mundo terá 48 seleções a partir de 2026

Foto: Getty Images

Mudanças na Copa do Mundo. A Fifa organizou neste domingo (8), uma reunião em sua sede, em Zurique, para definir as mudanças visando as próximas edições do Mundial. Entre as principais modificações no regulamento, o aumento do número de participantes para 48 a partir de 2026. A questão da classificação via-Eliminatórias serão definidas nos próximos meses.

Também ficou determinado mudanças no formato da competição. Serão 16 grupos com três seleções cada, com os dois melhores classificando-se para o mata-mata. Existe a possibilidade de implementar pênaltis a cada empate, mas ainda não foi confirmado. Na segunda fase do Mundial, rodada adicional de 16 avos de final antes das tradicionais oitavas, quartas, semis e da grande final.

Gianni Infantino, ex-secretário-geral da Uefa e eleito em fevereiro de 2016 para chefiar a Fifa, foi um dos grandes incentivadores para aumento do número de participantes. Inclusive, tal ideia foi uma das bases de sua campanha durante a eleição que determinou o novo mandatário da entidade.

"Para 2026 eu acho que seria positivo aumentar o número de times. Digo isso porque o futebol só melhora em todo mundo. E não é populismo. O papel da Fifa é desenvolver o futebol no mundo, fazer as pessoas participarem", declarou Gianni Infantino.