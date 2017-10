Com Itália x Suécia, sorteio define confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo

Sorteio definiu os confrontos da repescagem (Foto: Alexander Hassenstein - FIFA via Getty Images)

Na manhã desta terça-feira (17), foram conhecidos os confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2018. Em sorteio realizado na Suíça, as oito seleções remanescentes conheceram seus adversários. Ainda restam quatro vagas destinadas ao continente europeu.

No pote 1, estavam as quatro seleções melhores ranqueadas dentre as oito classificadas à repescagem: Suíça (11ª), Itália (15ª), Croácia (18ª) e Dinamarca (19ª). No pote 2, estavam as 'piores seleções', de acordo com o ranking FIFA: Suécia, Irlanda do Norte, Irlanda e Grécia. A repescagem funciona com o sistema de mata-mata, ou seja, em duelos de ida e volta. As seleções melhores ranqueadas têm a vantagem de decidir o confronto em seus domínios.

A forte seleção da Suíça, segunda colocada do grupo B atrás apenas de Portugal, terá pela frente a Irlanda do Norte. Teoricamente, um duelo acessível para os comandados de Vladimir Petković, que até a última rodada da fase de grupos, lideravam a chave. A Croácia de Modric, Rakitic e Mandzukic enfrenta a Grécia, enquanto a Irlanda será adversária da Dinamarca.

Mas o grande duelo da repescagem ficou a cargo de Itália e Suécia. A tetracampeã mundial terá pela frente um adversário duríssimo, segundo colocado no chamado 'grupo da morte'. Os escandinavos, para conquistar vaga na repescagem, deixaram pra trás a tradicional seleção da Holanda, vice-mundial em 2010 e terceira colocada em 2014. Os holandeses não ficavam de fora de uma Copa desde 2002.

Estas seleções se enfrentaram em 22 oportunidades, com 10 vitórias italianas, seis vitórias suecas e seis empates. A última derrota oficial da Azzurra ante à Suécia foi em 1987. Considerando amistosos, a última vitória escandinava foi em 1998. No último encontro entre as equipes, melhor pros italianos: 1 a 0, na fase de grupos da Eurocopa 2016.

As partidas de ida e volta serão realizadas entre os dias 9 e 14 de novembro. Os vencedores dos confrontos estarão classificados à Copa do Mundo da Rússia, em 2018.