Titular da Seleção Brasileira, Renato Augusto renova com Beijing Guoan até 2021

Atleta deixou pra trás histórico de lesões e assumiu o protagonismo no time chinês (Foto: Divulgação/Beijing Gouan)

Vivendo um bom momento na Seleção Brasileira, que já tem o seu passaporte carimbado para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, Renato Augusto, é dos poucos convocados por Tite que atua no futebol Chinês. Entretanto, isso não se mostra um problema para o técnico da Seleção, muito menos para o atleta que nesta quarta-feira (1º), estendeu seu vínculo com o Beijing Gouan até Dezembro de 2021.

O meio-campista de 29 anos, chegou ao clube em 2016 depois de ter sido campeão do Campeonato Brasileiro com o Corinthians e eleito o melhor jogador da competição. Na ocasião, os chineses desembolsaram cerca de € 8 milhões (R$ 30,44 milhões) para a contratação do jogador, além de um salário de R$ 2 milhões, e tem como companheiro o volante Ralf, também campeão Brasileiro em 2015.

Em nota no site do clube, o atleta se pronunciou sobre a extensão de seu vínculo com os chineses.

"Tenho muito prazer em jogar aqui, e o novo conceito de desenvolvimento e gestão me deram confiança em meu futuro na China. Por isso, decidi assinar um compromisso longo com o time. Para mim, esse é um novo começo em Pequim, essa cidade linda, e vou seguir lutando com a equipe", celebrou o meio-campista

Atualmente, o Beijing Gouan se encontra na 9° colocação na Super Liga Chinesa com 40 pontos, e um histórico de 11 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. O meio-campista tem 5 gols em 5 partidas que disputou nesta edição da liga, já na Seleção Brasileira, o atleta balançou as redes por 3 vezes em 16 jogos nas Eliminatórias para a Copa.