Com gol de Naldo nos acréscimos, Schalke 04 busca empate contra Eintracht Frankfurt

Partida eletrizante, movimentada e disputada desde o primeiro minuto até o último instante. O duelo entre Eintracht Frankfurt x Schalke 04, disputado na Commerzbank Arena, marcou o encerramento do primeiro turno da Bundesliga e foi um jogo de encher os olhos. Os mandantes abriram o marcador no primeiro minuto e aumentaram a vantagem no decorrer do segundo tempo, mas os visitantes foram ao ataque e buscaram o empate nos acréscimos. Ao fim das contas, o placar terminou igual, em 2 a 2.

Com o resultado da 17ª rodada, as Águias caíram para a oitava colocação, com 26 pontos ganhos. Em contrapartida, os Azuis Reais permaneceram na vice-liderança, com 30 pontos, mas viu o líder Bayern de Munique aumentar para 11 a diferença entre os clubes na ponta da tabela de classificação. As equipes entram na pausa de inverno e a Bundesliga retorna em janeiro.

Foto: Daniel Roland/AFP/Getty Images

Frankfurt abre placar e suporta pressão do Schalke

Logo no primeiro minuto, Gacinovic deu belo passe para Jovic finalizar com certa facilidade e abrir o placar. O gol mudou o panorama do jogo. Com a vantagem imposta logo no começo, o panorama da partida foi completamente alterado porque as duas equipes continuaram no ataque. De um lado, o Eintracht Frankfurt queria ter mais tranquilidade e aproveitar ao máximo as boas chances surgidas, como, por exemplo, quando Kevin-Prince Boateng completou cruzamento de falta com um cabeceio perigoso e raspou o travessão. A resposta azul veio logo em seguida, quando Konoplyanka chutou forte na entrada da área e foi por cima da meta, como uma ideia de mostrar que o Schalke não estava perdido em campo.

Na reta final do primeiro tempo, os Azuis Reais foram melhores e tiveram outras chances para que abrissem o marcador. Na primeira, Harit recebou pelo alto dentro da área e finalizou para a boa defesa de Hradecky. Depois, Schöpf foi acionado em passe preciso, ficou frente a frente com Hradecky, mas não levou a melhor sobre o goleiro.

Foto: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Frankfurt amplia, mas Schalke busca empate nos minutos finais

No segundo tempo, as modificações feitas pelo técnico Domenico Tedesco deixaram o Schalke 04 lento no início do jogo. Esperto, o Eintracht Frankfurt aproveitou as brechas deixadas pelo adversário para pressionar e ampliar a vantagem imposta praticamente no primeiro rolar da bola. Aos 21 minutos, depois de cobrança de falta, Gacinovic chutou forte no canto esquerdo, mas Fährmann fez espetacular defesa. Porém, no rebote, Haller aproveitou para deixar sua marca e assinalar o segundo tento do Eintracht Frankfurt.

A partida continuou aberta e movimentada porque o Schalke 04 não desistiu da partida e continuou em busca da reversão de panorama. Após cada time ter sua chance, o clube de Gelsenkirchen conseguiu diminuir a diferença aos 37 minutos. Burgstaller deixou Embolo na cara do gol. O atacante suíço tem o simples trabalho de completar para as redes. A pressão ficou mais intensa e o árbitro deu quatro minutos de acréscimo. Aos 50, o Schalke teve escanteio. Após a cobrança, o zagueiro brasileiro Naldo pegou o rebote da entrada da área e chutou no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Hradecky. No último lance, os Azuis Reais buscaram mais um ponto fora de casa.