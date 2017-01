Real Sociedad segura Villarreal no Madrigal e avança às quartas da Copa do Rei

O Real Sociedad avançou para as quartas de final da Copa do Rei após empate com o Villarreal fora de casa. O jogo aconteceu nesta quarta (11), no El Madrigal e o placar final foi de 1 a 1. No entanto, com a vitória em casa por 3 a 1, o Real garantiu a vaga na próxima etapa da competição. O jogo contou com gol de Mike Oyarzabal para os visitantes e do italiano Soriano pelo Villarreal.

O primeiro tempo começou com boas jogadas do time da casa. Jaume Costa teve uma chance na pequena área aos 2’ mas foi defendida. Os dois times acabaram pegando o ritmo do jogo, com o Submarino Amarelo com maior posse de bola mas sofrendo pressão do Real Sociedad. Aos 13’, o capitão Bruno​, após passe de Nicola Sansone, deu um chute perigoso mas o goleiro Rulli defendeu.

No entanto, apenas dois minutos depois, o primeiro gol da partida saiu. O zagueiro Zaldúa saiu da direita e deixou a bola para Oyarzabal, que finalizou bem, abrindo o placar para o Real Sociedad. No minuto seguinte, o gol de Samuel Castillejo estava impedido e o juiz anulou a chance do Submarino. Após essas jogadas, os jogadores diminuíram o ritmo de jogo. Aos 22’, o colombiano Rafael Borre deu um belo chute na tentativa de gol para o time da casa, mas a bola encontrou o travessão. Ambas equipes não tiveram boas jogadas até que, aos 44’ Soriano encontrou o gol vazio e marcou para o Villarreal.

Voltando do intervalo, o Real Sociedad tinha vantagem, mas o gol do Villarreal no final do primeiro tempo foi um balde de água fria no time. O Submarino Amarelo saiu com intensidade no início da etapa, mas perdeu o ritmo com o tempo. O brasileiro Pato entrou aos 60’ mas criou nenhum perigo para os visitantes. O Real Sociedad teve algumas chances mas, com a vantagem do placar agregado, jogou na retranca. O Villarreal tinha posse de bola, mas não criava boas jogadas. Aos 88’, o técnico Fran Escribá viu seu time diminuir quando Sansone foi expulso com um vermelho após um carrinho.

Com 4 a 2 no placar agregado, o Real Sociedad avançou na competição e o Villarreal foi eliminado.