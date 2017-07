Resultado Getafe x Tenerife na final dos playoffs de acesso à La Liga (3-1)

Final de papo no Coliseum!

Torcida invade o campo ao final e Getafe vence por 3x1, retornando à primeira divisão do Campeonato Espanhol.

96' AMARELOU! Cartão amarelo para Camille, do Tenerife.

95' Tenerife tenta seus últimos lances de ataque mas a vaga do Getafe afasta a bola.

AMARELOU! Aitor Sanz, do Tenerife, recebe cartão amarelo.

90' Cinco minutos de acréscimos.

89' UUUH! Amath fica cara a cara com Dani, que defende corajosamente a bola.

AMARELOU! Peña demorou para fazer a cobrança da falta e recebe cartão amarelo.

88' Substituição no Getafe: sai Pacheco, entra Peña.

87' Falta de Tayron em cima de Pacheco.

Jogada perigosa! Amath recebe a bola de cara para o gol mas finaliza mal.

85' Substituição no Tenerife: sai Raúl Cámara entra Jouini

83' Lozano inicia contra ataque para o Tenerife mas Gorosito tira a bola.

80' Tenerife no ataque com Aarón e Lozano mas a defesa afasta o perigo.

76' Substituição no Getafe: sai mora, entra Lacen.

75' Impedido! Tayron recebe a bola no ataque mas estava em posição irregular.

73' Mora, do Getafe, cai em campo e recebe atendimento.

72' Amath recebe na pequena área mas seu voleio sai por cima do gol.

71' Substituição no Getafe: sai Chuli, entra Alvaro.

70' Jogada perigosa! Molina chega na velocidade até a pequena área mas a defesa do Tenerife manda a bola para fora.

Clima do jogo fica tenso no Coliseum.

67' Chuli, do Getafe, está no chão machucado.

66' AMARELOU! Mora recebe o cartão amarelo por carrinho em cima de Aarón.

65' Boa chance do Tenerife! Tayron manda a bola para Cata Díaz mas não finaliza bem.

63' Jorge Sáenz marca falta em cima de Pacheco, que fica deitado no gramado.

62' UUUH! Tayron chuta da meia lua mas a bola bate no travessão.

61' Substituição no Tenerife: sai Suso, entra Tayron.

60' Pacheco bate direto, de pé direito, mas manda para fora.

59' Falta perigosa para o Getafe! Vitolo comete falta em cima de Molina.

AMARELOU! Suso, do Tenerife, leva cartão amarelo por reclamação.

58' Impedimento! Molina manda a bola para dentro da rede mas o árbitro já tinha marcado impedimento.

57' QUAAASE! Molina dá assistência para Faurlin, que cara a cara com o goleiro bate mas Dani defende.

55' Bela jogada! Aáron cobra escanteio, recebe a bola de novo, gira para bater mas a zaga tira o perigo.

53' Falta cometida por Germán em cima de Molina.

50' Substituição no Tenerife: sai Gaku Shibasaki e entra Aarón.

49' Impedido! Amath recebe a bola mas estava em posição irregular.

47' AMARELOU! Omar, meia do Tenerife, recebe cartão amarelo no banco de reservas.

Retomamos! Começa o segundo tempo em Getafe.

Com o resultado parcial, o Getafe vai se classificando para a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Apita o árbitro!

Fim do primeiro tempo com 3x1 no placar.

45' Um minuto de acréscimo no Coliseum.

41' Faurlin bate de fora da pequena área mas Dani defende.

40' Clima esquenta um pouco em campo após Camille derrubar Chuli.

36' GOOOOOL!

Molina manda para o gol, Dani pega a bola mas no rebote Pacheco marca o terceiro do Getafe.

35' AMARELOU! Cartão amarelo para Pacheco, do Getafe.

34' Amath apresenta perigo na pequena área no mano a mano mas a zaga do Getafe tira.

A torcida do Tenerife também está animada no Coliseum hoje! Torcedores fazem barulho depois do gol de Lozano.

31' Chuli levanta na pequena área mas a zaga do Tenerife corta o perigo.

30' Lozano começa lance de ataque com Amath mas o jogador estava em posição de impedimento.

27' Domínio da bola: os números apontam 56% de posse de bola para o Getafe.

26' Conta ataque do Getafe para com a marcação de impedimento.

25' Chuli manda a bola de pé direito em direção ao gol e Dani defende.

22' Suso cai no gramado após encontro com o cotovelo de Faurlin.

20' Molina levanta a bola na pequena área mas fica nas mãos do goleiro Dani Hernández.

16' GOOOOOL!

Lozano recebe cruzamento perto do gol e marca para o Tenerife!

12' GOOOOOL! Getafe de novo!

Damían começa no meio de campo, infiltra a bola no ataque, Pacheco recebe livre na pequena área e marca.

8' GOOOOOOL!

Após escanteio a bola ficou viva na pequena área e Faurlín mandou para dentro! 1x0 para o Getafe.

6' Chute perigoso para o Getafe! Chuli recebe, gira e bate, mas a bola vai por cima do gol.

Não para de cantar! Torcida animada em Getafe hoje.

1' Impedido! Lance de Amath, na cara do gol, mas o jogador estava em posição irregular.

Começa a partida no Coliseum!

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, a partir de 16h deste sábado (24), tudo de Getafe x Tenerife, pelo jogo de volta da final das playoffs de acesso à La Liga. A bola rola no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe.

Confira a vitória do Tenerife por 1x0 na partida de ida!

No jogo de ida, o Tenerife dominou o primeiro tempo e garantiu a vitória. A partida do Getafe foi marcada por muitas faltas, imprecisão no ataque e muitos espaços deixados para o contra ataque do time rival.

Por causa do gol qualificado, o Tenerife joga pelo empate hoje. Caso termine em 0x0 na prorrogação, o Getafe tem vantagem por ter feito melhor campanha na temporada.

O Getafe conta com algumas baixas para o jogo de volta: Juan Cala e Fuster se machucaram no último jogo e não irão participar da partida.

O destaque do Tenerife nas playoffs é o japonês Gaku Shibasaki que marcou o único gol do time das Ilhas Canárias nas semis finais e deu assistência para o gol de Jorge Sáenz na partida de ida.

Já do lado do azulão, o ponto de referência no ataque é o espanhol Jorge Molina. Molina foi o jogador que mais deu trabalho para a zaga do Tenerife no primeiro encontro entre os times.

Na última coletiva que antecede a final, José Bordalás comentou sobre como o adversário deve reagir ao clima do Coliseum: "Não sei se irão mudar seu estilo. Isso pode acontecer, mas o mais importante é como nós iremos entrar em campo. Em um bom nível somos uma grande equipe, temos demonstrado isso. Não vai ser fácil porque o acesso está em jogo, e eles possuem uma vantagem. O que mais me preocupa é o comportamento de minha equipe, pois acredito que eles não irão mudar sua maneira de jogar", declarou o técnico.

Tal como foi dito por Bordalás, José Luis Martí também falou sobre como sua equipe deve encarar o Getafe: "Temos que ser fiéis ao nosso estilo de jogo, defender o mais longe possível de nossa meta e buscar a todo instante o gol adversário. A temporada foi maravilhosa, estamos próximos de algo grande, e não podemos deixar isso escapar", afirmou o técnico.