Em meio à crise, Barcelona se impõe e vence Real Bétis com facilidade

INCIDENCIAS: Partida entre Barcelona e Real Bétis, válida pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no estádio Camp Nou, em Barcelona

Nesse domingo (20), o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol 2017-18 no Estádio Camp Nou e goleou o Real Bétis. Com boas atuações de Messi e Deulofeu, a equipe catalã dominou a partida do começo ao fim para vencer por 2 a 0. A partida foi marcada pelas homenagens às vítimas do atentado terrorista ocorrido esta semana na Catalunha.

Tosca (contra) e Sergi Roberto marcaram os gols que deram a vitória e a liderança provisória aos catalães, ajudando a amenizar um pouco a crise que aflige o clube desde a saída de Neymar e das derrotas para o Real Madrid na Supercopa da Espanha.

Messi e Deulofeu comemoram o primeiro gol do Barça | Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

O Bétis começa a temporada com uma derrota, mas completamente compreensível se levado em conta o adversário e sendo fora de casa. A equipe pode terminar a primeira rodada na lanterna.

No próximo sábado (26), o Barça vai até o País Basco encarar o Alavés, pela segunda rodada da competição. O Bétis recebe o Celta de Vigo - que também perdeu na estreia - na sexta (25), para tentar se recuperar da derrota.

Barcelona aproveita os erros do adversário parar marcar

O início de jogo dava a entender que não seria fácil para os donos da casa conseguirem a vitória, mas aos poucos o domínio de posse de bola e a qualidade individual dos jogadores foram aparecendo e o resultado começou a ser construído. Antes do 5 minutos de jogo, Deulofeu após passe de Sergi Roberto e Messi, batendo de fora da área, assustaram o goleiro Adán com chutes que passaram muito perto da trave.

A marcação forte dificultava a criação de jogadas. Ambas as equipes subiam as linhas e marcavam no campo de ataque a saída de bola. Aproveitando as bolas paradas, Messi chegou muito perto de marcar aos 14', quando cobrou falta que bateu na rede pelo lado de fora. Dez minutos depois, Messi novamente apareceria com perigo finalizando colocado para fora, após boa tabela com busquets.

Momento do gol de Sergi Roberto | Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

A primeira chegada do Betis foi com Sergio León, que recebeu lançamento em velocidade, cortou a marcação de Umtiti e bateu, mas a zaga conseguiu bloquear. Logo depois, Semedo passou para Deulofeu que bateu cruzado, Adán apareceu bem para rebater o chute. Lionel Messi ia se destacando nas faltas, aos 35' aproveitou e em mais uma cobrança levou perigo ao gol béltico, mas a bola bateu na trave e saiu.

Faltando 10 minutos para o fim da primeira etapa, finalmente o gol. Messi fez boa jogada e tocou na direita para Deulofeu que cruzou, a bola desviou em Tosca e entrou no cantinho, sem chances para Adán. Sergio León teve a chance de empatar a partida logo depois. O atacante recebeu lançamento em velocidade, invadiu a área, mas demorou a chutar, Mascherano se recuperou e apareceu para desarmar.

E, como diria o ditado, quem não faz, toma. No ataque seguinte, Deulofeu recuperou bola na linha de fundo e cruzou rasteiro para Sergi Roberto, livre, bater para o gol e ampliar o placar. Apesar da dificuldade, o Barça conseguia vencer a marcação verde e branca e fazer o resultado.

Segundo tempo controlado, com poucas ocasiões de gol

Apesar do esforço do Bétis em tentar manter a posse de bola e atacar um pouco mais no início do segundo tempo, o Barça consegui se fechar muito bem e se manter sem correr riscos. Aos poucos conseguiu recuperar o controle da partida e buscava sair em velocidade.

Messi mais uma vez passando pela marcação na entrada da área arriscou e acertou a trave com 60 minutos jogados. Todas as jogadas passavam pelo pé do argentino, que jogou mais centralizado, como um armador. Aos 71', novamente ele em cobrança de falta levantou a torcida, mas a bola passou por cima do gol.

Quique Setién observa a estreia de sua equipe | Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Pouco depois, Aleix Vidal, que substituiu Deulofeu, recebeu na área e ficou de frente com Adán, que saiu muito bem de carrinho para desarmar o lateral, que entrou improvisado na ponta direita. Messi, a dez minutos do fim, acertou a trave pela terceira vez na partida, dessa vez um chute forte da entrada da área. Fábian Ruiz teve a chance de descontar aos 88', após bola rebatida que ficou na medida na meia-lua, mas o meia chutou forte por cima do gol.

Mais uma vez o estilo de jogo do Barcelona e a qualidade individual de seus jogadores conseguiram transformar um jogo que parecia complicado em uma vitória tranquila. Mesmo com desfalques dentro de campo e os problemas fora dele, a equipe ainda é uma das favoritas para conquistar o título. Já o Bétis já inicia a temporada sabendo que terá trabalho para se ajeitar e disputar as posições da parte de cima da tabela.