Xavi critica saída de Neymar e demonstra surpresa: "É raro alguém não querer ficar no Barça"

Ex-capitão do Barcelona, Xavi Hernandez afirmou, em entrevista ao periódico francês L'Équipe, não ter entendido muito bem o caso Neymar além de criticar a postura do brasileiro na negociação com o Paris Saint-Germain. O eterno camisa 6 blaugrana, no entanto, manifestou sua confiança no elenco do Barça atual para a atual temporada.

Atualmente no Catar, onde defende o Al-Sadd SC, Xavi analisou a saída de Neymar e ressaltou a raridade de um evento como esses. "É raro que um jogador não queira ficar no Barcelona. É inclusive muito estranho. Há 17 anos que isso não acontecia, desde que Luis Figo foi para o Real Madrid", afirmou.

Quando questionado sobre a postura da torcida, que protestou contra a saída do atacante brasileiro e chegou a queimar suas antigas camisas, Xavi atribuiu tudo isso a ausência de declarações do jogador que em momento algum se manifestou. "Não deu nenhuma explicação. Sem foi sem nem mesmo dar uma coletiva de imprensa", declarou.

Xavi e Neymar comemoram o título da Uefa Champions League, em 2015 (Foto: Quique Garcia/AFP)

Entretanto, apesar da saída de Neymar, o meia de 37 anos ainda acredita em uma boa temporada do Barcelona, considerando a equipe uma das favoritas a conquistar tudo na temporada. "Temos Messi, o melhor jogador do mundo. Suárez, o melhor atacante. Piquié, Inieste e Busquets, os melhores em suas posições", destacou.

Já no final de sua vitoriosa carreira, Xavi dá seus últimos passos nos gramados do Catar, mas já deixou claro que pretende ser treinador quando após aposentar oficialmente as suas chuteiras.