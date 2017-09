Odegaard confirma renovação de contrato com Real Madrid: "Um pouco mais que 2018"

Foto: VI-Images/Getty Images

Martin Odegaard, a joia norueguesa que pertence ao Real Madrid, renovou seu contrato com a equipe merengue, dando indícios de que o clube ainda conta com o atleta para o futuro.

Com apenas 18 anos, o jovem meia chamou a atenção de todos com a sua grande habilidade, foi contratado pelo Madrid, mas não teve muitas oportunidades, tanto pela sua falta de experiência quanto pelo nível do time, que conta com grandes estrelas.

Contratado em 2015, fez 62 jogos pela equipe B do Real Madrid e marcou 5 gols. Em janeiro deste ano foi emprestado ao Heerenveen da Holanda, onde já atuou em 19 oportunidades, indo às redes uma vez.

Odegaard atuando pelo Real Madrid na Copa do Rei | Foto: Angel Martinez/Getty Images

Atua pelas seleções de base da Noruega desde o sub-15 e em 2014, com apenas 16 anos, foi convocado pela primeira vez para a equipe principal. De lá pra cá esteve presente em 9 partidas.

Odegaard concedeu entrevista ao jornal VG após o empate sem gols entre sua seleção e Israel pela fase de classificação para a Euro sub-21. Sem “querer falar muito sobre o assunto”, confirmou que ampliou o seu contrato com o Real: “Verão de 2018? Não, é um pouco mais pra lá de 2018”, disse sorrindo.

Diferentemente do que muitos apostavam, o Real Madrid ainda parece esperar que Martin retorne bons frutos para o clube. Sem declarações oficiais, surgem informações de que o novo vínculo do atleta será até 2021.