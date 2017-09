Com três de Ben Yedder, Sevilla derrota Maribor e assume liderança do Grupo E

O Sevilla conseguiu um importante resultado nesta terça-feira (26). Em uma noite mágica para Ben Yedder, a equipe espanhola venceu com tranquilidade o Maribor por 3 a 0, com três do atacante francês.

Com este resultado, o Sevilla assumiu a liderança do grupo de forma isolada com quatro pontos, enquanto o Maribor está em último com um ponto. Na próxima rodada, que será realizada no dia 17, uma quarta-feira, o Sevilla viaja até o país da próxima Copa do Mundo para encarar o Spartak Moscou, às 16h45. No mesmo dia e horário, o Maribor recebe o Liverpool.

Equipe muito mais técnica em campo, o Sevilla pressionava bastante os visitantes desde o início no Ramon Sanchez Pizjuan, e conseguiu abrir o placar após tentar com Ben Yedder, que aproveitou uma linda jogada individual de Joaquin Correa e completou para o gol após cruzamento do argentino: 1 a 0 Sevilla.

Não demorou muito para sair o segundo tento do atacante francês na partida. Menos de dez minutos após a abertura do placar, Mudo Vázquez recebeu passe no meio, observou bem a passam de Ben Yedder e deu o passe entre os zagueiros, o atacante recebeu na área e chutou cruzado, de canhota. A bola ainda pegou na trave, mas entrou: 2 a 0 Sevilla. Primeiro tempo cirúrgico dos donos da casa.

O segundo tempo começou e a partida ficou mais equilibrada, com o Maribor conseguindo não deixar o Sevilla ficar tão a vontade como foi na primeira trave. Porém, os donos da casa ainda chegavam com perigo algumas vezes, tanto que Jesús Navas quase marcou, mas acabou mandando no travessão.

Só que poucos minutos após este lance o dono da festa fechou o caixão. De pênalti, o francês Ben Yedder cobrou muito bem, fazendo seu terceiro tento na partida e garantindo a festa rojiblanca em Sevilha: 3 a 0 Sevilla. Vitória mais que convincente dos, agora, líderes do Grupo E.