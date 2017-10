Atual campeão, Barcelona supera Murcia com facilidade na Copa do Rei

Atual campeão da Copa do Rei, o Barcelona estreou na edição de 2017/18 da competição com vitória sobre o Real Murcia, fora de casa, pelo jogo de ida válido pela fase 16avos de final. Com gols de Paco Alcácer, Deulofeu e Arnáiz, o time catalão venceu por 3 a 0 e abriu vantagem para o jogo de volta, dia 29 de novembro, no Camp Nou.

Com time reserva e com estreia de jogadores da base no profissional, o Barcelona não teve dificuldade diante do Real Murcia, que até criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas foi dominado na etapa final. Líder do Campeonato Espanhol, o Barça volta a campo no sábado (28), às 16h45 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés.

Real Murcia assusta, mas Barcelona é superior e sai na frente

Com time reserva e com algumas promessas da base, o Barcelona começou devagar e o Real Murcia foi quem levou perigo. A primeira chance clara surgiu aos dez minutos, mas Fernando Llorente não conseguiu desviar o chute de David Mateos que passou perto da trave direita de Cillessen.

O Barcelona só conseguiu levar perigo aos 21 minutos, mas Vermaelen não aproveitou o cruzamento de Aleñà e, mesmo livre na pequena área, errou a finalização. Pouco depois, aos 27, o zagueiro do Barça vacilou na marcação de Molinero que achou Zorrilla na área, mas o camisa 9 mandou por cima do gol de Cillessen.

O Real Murcia levava perigo pela direita, sempre com Molinero, porém a equipe não soube aproveitar as chances. No fim do primeiro tempo, a bola puniu o time da casa. O Barcelona cresceu, fez pressão e abriu o placar aos 43 minutos com Paco Alcácer, que aproveitou passe de Deulofeu pela direita.

Foto: Divulgação/Barcelona

Barça decide no começo do segundo tempo e bate Real Murcia

O Barcelona cresceu no fim do primeiro tempo e voltou do intervalo dominando o adversário. Logo aos seis minutos, Deulofeu fez bela jogada pela direita, entrou na área e chutou cruzado para ampliar o placar. Não demorou muito para sair o terceiro, quase na sequência, aos dez minutos, quando o jovem estreante Arnáiz foi lançado na esquerda, puxou para a perna direita e chutou no canto esquerdo do goleiro Santomé.

Foto: Divulgação/Barcelona

Com três gols de vantagem jogando fora de casa, o Barça relaxou e o Real Murcia criou oportunidades de diminuir o placar, mas Cillessen garantiu o resultado. Aos 25, o goleiro holandês falhou mas na sequência fez duas grandes defesas em chutes de Salva Chamorro. Quase no fim do jogo, Zorrilla tentou bater cruzado na saída do goleiro, que salvou o time catalão outra vez.