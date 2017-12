Umtiti sofre lesão na coxa direita e desfalcará Barcelona por até dois meses

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

O empate entre Barcelona e Celta de Vigo por 2 a 2, neste sábado (2), pelo Campeonato Espanhol, ficou marcado para o francês Samuel Umtiti, que deixou a equipe por causa de uma lesão. Em anúncio oficial, o clube catalão comunicou que o zagueiro sofreu uma lesão no bíceps femoral na coxa direita e ficará afastado por oito semanas. O Barcelona já estava com desfalques no setor ofensivo, já que o argentino Javier Mascherano ainda não se recuperou de uma lesão.

A lesão ocorreu quando o Celta partiu em contra-ataque veloz com Iago Aspas, neste momento, Umtiti tentou acompanhar a jogada, mas acabou sentindo dores no local e fi. Iago continuou a jogada, invadiu a área e rolou para Maxi Gómez que empatou a partida aos 25' minutos do segundo tempo, o gol que concretizou o placar final.

A previsão é que Samuel Umtiti fique fora o restante do ano e o mês de janeiro. Sendo assim, desfalcará a equipe na última rodada da primeira fase da Uefa Champions League, na próxima terça-feira (5), às 17h45 (de Brasília), no Camp Nou. Desfalcando também jogos pela La liga e dois clássicos, o dérbi regional contra o Espanyol, e o duelo contra o Real Madrid. O zagueiro também deve perder as oitavas de final da Copa do Rei.