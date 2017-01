Com presença de Payet, Lille goleia Excelsior e avança na Copa da França

As principais equipes do futebol francês iniciam suas jornadas na Copa da França 2016/17. Neste sábado (7), em partida válida pela fase 32 avos de final da competição nacional, o Lille recebeu o modesto Excelsior. Os Dogues venceram o time da Ilha de Reunião, departamento ultramarino francês, por 4 a 2.

Os gols do Lille foram marcados por Ibrahim Amadou, Adama Soumaoro, Rony Lopes e Martin Terrier. O Excelsior descontou com Pythia. Com a vitória, o LOSC está classificado para a fase 16 avos, o adversário será conhecido no domingo (8), em sorteio realizado pela Federação Francesa.

Após início ruim na temporada, o Lille se recuperou e hoje ocupa a 12ª colocação da Ligue 1. O próximo compromisso do time será contra o Saint Étienne, na sexta-feira (13). Excelsior volta a campo apenas em fevereiro, pela liga local. O adversário será o Saint-Pierroise, fora de casa, dia 5 de fevereiro.

Foto: Divulgação/Lille

Dimitri Payet atuou pelo Excelsior entre 2003 e 2005, conquistando a Copa da Ilha de Reunião em duas oportunidades. Ele deu o pontapé inicial na partida. Os mandantes abriram o placar cedo. Logo aos 17 minutos, em cobrança rápida de escanteio, Bauthéac invadiu a área e cruzou para o meio. Soumaoro furou e a bola sobrou para Amadou na segunda trave, que encheu o pé e mandou para as redes. Os Dogues seguiram melhor na primeira etapa, dominando as ações, ditando o ritmo e administrando a vantagem.

#LOSCASE Le but de Soumaoro qui permet aux Dogues de mener 2-0 ! pic.twitter.com/WS7NCp7JR9 — LOSC Actualité (@LOSC_Actualite) 7 de janeiro de 2017

Na etapa final, a partida foi mais movimentada. Aos 13 minutos do segundo tempo, Bauthéac levantou no tumulto, Amadou desviou de cabeça e Soumaoro fez uma bela acrobacia para marcar um golaço. O zagueiro meteu uma puxeta na pequena área e ampliou a vantagem do Lille. Mesmo perdendo, o Excelsior arriscou algumas investidas. Enquanto isso, o time do norte francês colocou dois jovens, Vanbaleghem e Arcus, para ganhar alguns minutos no time principal.

Em boa jogada pela direita, o Excelsior tirou o zero do placar: após cruzamento rasteiro, Pythia dominou tirando do zagueiro e bateu na saída de Maignan. No minuto seguinte, o Lille matou o jogo com Rony Lopes. O meio-campista bateu colocado de canhota, da intermediária, e marcou um belo gol. Ainda deu tempo dos Dogues completarem a goleada: Arcus cruzou, Éder não dominou e a bola sobrou para Lopes. O português ajeitou para Terrier, que escolheu o canto e balançou as redes.