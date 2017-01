Lille aumenta proposta por Luiz Araújo, revelação do São Paulo

Foto: Getty Images

O Lille aumentou a proposta para contratar o meia-atacante Luiz Araújo, atualmente jogador do São Paulo. O clube do norte da França quer desembolsar certa de 6,5 milhões de euros (ou 22,1 milhões de reais) para contar com o futebol da promessa de 20 anos.

Araújo foi promovido ao time profissional em 2016 sob o comando de Edgardo Bauza que deu as primeiras oportunidades ao jogador. Desde então vem ganhando chances agora com o novo treinador Rogério Ceni. Ele esteve com o elenco principal disputando a Flórida Cup, no qual a equipe se sagrou campeã do torneio amistoso derrotando nos pênaltis o seu arquirrival Corinthians. No ano passado, o jovem fez um dos gols na goleada sobre o time alvinegro por 4 a 0.

Seus direitos federativos pertencem ao time do Morumbi que tem 70%, o Mirassol detém os outros 30%. O seu atual contrato é válido até junho de 2019. Por isso que o tricolor aumentou sua oferta devido às dificuldades financeiras que a equipe vem vivendo nos últimos anos e sua venda seria uma boa alternativa para quitar as dividas que o clube vem passando nesse momento. Entretanto, nesta temporada, boa parte dos jogadores formado em Cotia terão oportunidades no time profissional.

A equipe francesa, que se mostrou interessada em contar com o jovem valor, faz uma campanha apenas mediana nesta temporada. Após um inicio ruim, no qual deixou o time por algumas rodadas na zona de rebaixamento, os dogues ocupam atualmente a 14° colocação com 23 pontos, apenas a dois pontos da primeira equipe do Z-3, que hoje é o Metz. O clube está com novo proprietário, Gerard Lopez, que está tentando mostrar serviço. A promessa é ter um Lille ativo nesta janela de transferências.

No final de semana, a equipe vai até o Stade des Lumières enfrentar o Lyon atual quarto colocado, pela 22ª rodada da Ligue 1, a partida será às 14h.