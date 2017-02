Em jogo eletrizante, Monaco vence Chambly na prorrogação e avança na Copa da França

Inacreditável é uma palavra que resume bem o que aconteceu no Stade Pierre Brisson. Nesta quarta-feira (1º), o FC Chambly foi derrotado pelo Monaco por 5 a 4, em partida válida pela fase 16 avos de final da Copa da França 2016/17. Os monegascos, favoritos, abriram três gols de vantagem, mas tomara o empate. Na prorrogação, a equipe do principado fez mais dois e ainda tomou um.

O time do principado largou na frente com Lemar e Mbappe Lottin, duas vezes. Com dois tentos de Soubervie e outro de Gendrey, a equipe da casa empatou. N'Doram e Glik fizeram para o Monaco no tempo extra e Padovani descontou. Mesmo com a derrota, o Chambly não demonstrou medo do ASM e foi superior em boa parte da partida.

Com a classificação assegurada, o Monaco conhecerá seu adversário nas oitavas de final após o sorteio que será promovido pela Federação Francesa. Agora o foco volta para a Ligue 1, onde no sábado (4) terá pela frente o rival Nice. O clássico será às 14h e vale a liderança do campeonato. No mesmo dia e horário, o Chambly encara o Boulogne pela terceira divisão nacional.

Nove gols, expulsão e um time aguerrido que não teve medo do grande

Com time cheio de reservas, o Monaco foi se entrosando aos poucos e criou a primeira boa chance aos cinco minutos: Moutinho levantou na área, N'Doram dominou e bateu na saída do goleiro, balançando as redes. O assistente marcou impedimento. Melhores na partida, os visitantes abriram o placar aos 16 minutos: Mbappe Lottin fez boa jogada individual pela esquerda, encarou a marcação e cruzou para o meio, Carrillo apareceu no meio dos zagueiros e completou para o fundo do gol.

Em desvantagem, o Chambly foi ao ataque e quase empatou. Soubervie cobrou falta para a segunda trave, Lefaix se jogou e conseguiu chutar. De Sanctis caiu no canto e fez excelente defesa. Os mandantes fizeram certa pressão, mas durou pouco. O Monaco conseguiu reverter o mau momento e ampliou o placar aos 36 minutos: depois de jogada confusa na entrada da área, Carrillo cabeceou e a bola foi na direção de Lemar. Sem marcação, ele bateu soltou a bomba e não deu chances ao goleiro.

Na volta do intervalo, Mbappe Lottin manteve o mesmo ritmo da etapa inicial. Ele fazia o que queria pelo setor esquerdo ofensivo do Monaco. O camisa 9 driblou o marcador, avançou e chutou por cima da meta. Entretanto, no lance seguinte, o jovem não perdoou: NGuinda foi à linha de fundo e cruzou para o meio, Mbappe chutou e o goleiro deu rebote. Na sobra, o francês cabeceou no canto e fez 3 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Chambly não deixava de atacar. Assim, conseguiu diminuir o placar. Pela esquerda, Henry chutou em cima de Glik e a bola ficou viva na área. Soubervie veio em velocidade e pegou de primeira, mandando no ângulo, anotando um golaço! Minutos depois, Doucouré recebeu em boa posição e bateu cruzado. O disparo tirou tinta da trave.

Na reta final do jogo, os mandantes foram com tudo para o ataque. Faltando dez minutos, bola levantada na área e Gendrey foi no terceiro andar para cabecear e manter o Chambly vivo no jogo. A pressão do time azul era grande e várias chances foram criadas. Raggi, ao parar um contra-ataque, recebeu vermelho direto por um carrinho lateral. Nos acréscimos, após triangulação sensacional, Soubervie recebeu livre na direita e chutou cruzado, no cantinho. Empate em 3 a 3 que levou a torcida à loucura.

Foto: Francois Lo Presti/AFP/Getty Images

Durante a conversa antes da prorrogação, Leonardo Jardim chamou a atenção de seus jogadores, que entraram mais ligados no tempo extra. Aos seis minutos, João Moutinho cobrou escanteio, Mbappe tocou de cabeça e N'Doram desviou para o gol, pegando o goleiro no contrapé. Pouco depois, em mais um lance de bola parada, o ASM fez o quinto com Glik. Mas quem disse que o Chambly estava morto? Popelard fez ótima jogada pela direita e rolou para Padovani, o camisa 8 bateu com classe e mandou no ângulo. O jogo seguiu aberto até o apto final. Após o sopro do árbitro, merecidos aplausos para o time da casa.