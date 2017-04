Em homenagens a Kopa, Angers bate Guingamp e volta à final da Copa da França após 60 anos

Em um jogo repleto de homenagens ao craque francês Raymond Kopa, o Angers bateu a equipe do Guingamp, por 2 a 0, e se classificou para a final da Copa da França após 60 anos. Os gols da histórica vitória do clube alvinegro saíram dos pés de Thomas Mangani e Toko Ekambi.

O Angers é o primeiro finalista da competição, já que Monaco e Paris Saint-Germain vão duelar entre si nesta quarta-feira (26) no Parc des Princes para decidirem quem irá enfrentar o alvinegro do noroeste francês.

Estádio é rebatizado em homenagem a Raymond Kopa e Angers volta ao caminho do sucesso

Raymond Kopa, que está entre os três melhores jogadores da história da França, segundo a France Football, foi revelado pelo Angers quando tinha somente 18 anos, em 1949. O baixinho e habilidoso meia-atacante jogou apenas duas temporadas pelos scoïstes, marcou 15 gols em 60 partidas, mas foi o suficiente para ser o melhor jogador da história do clube alvinegro. Em 1951 foi vendido ao Stade de Reims e ainda atuou com a camisa do Real Madrid.

O ex-jogador francês faleceu no dia 3 de março, aos 85 anos, deixando o país e o mundo do futebol entristecidos com a morte do grande craque Kopa. Não tardou para que o Angers fizesse uma homenagem ao maior jogador da sua história. No dia 27 do mesmo mês, o clube rebatizou o nome de seu estádio, deixando para lá a alcunha de Jean Bouin, que venceu duas medalhas olímpicas no atletismo em 1912 e que não tinha relação nenhuma com o clube e a cidade, para Raymond Kopa. Coincidência ou não, após o receber o nome do craque francês, o Angers venceu as duas partidas seguintes em casa pela Copa da França, se classificando a final, a primeira desde a temporada 1956/57.

O Angers bateu na trave duas vezes nesta década para chegar à final da Copa da França. Em 2010/11, o clube alvinegro caiu nas semifinais diante do Paris Saint-Germain. A outra foi em 2013/14, quando foi eliminado na mesma fase para o Rennes. Nesta temporada, os scoïstes tiveram que passar pelo Granville, Caen e Bastia nas fases iniciais. Nas quartas de finais bateu o Bordeaux, no já renomeado estádio Raymond Kopa e o triunfo sobre o Guingamp deu a oportunidade de disputar a final.

A partida entre Angers e Guingamp

O jogo foi equilibrado do começo ao fim, com oportunidades de gol para ambos os lados. Mas em partida inspirada, o Angers foi quem aproveitou melhor as oportunidades que teve. A emocionante partida no estádio Raymond Kopa teve seu placar inaugurado somente aos 38 minutos do primeiro tempo, com Thomas Mangani, que empurrou para o fundo das redes após receber assistência de Jonathan Bamba.

A equipe do Guingamp, vice-campeã da Copa da França em 2014, até que teve boas tentativas, mas todas pararam na sólida partida do goleiro Alexandre Letellier. Ele inclusive defendeu um pênalti cobrado por Jimmy Briand, aos 88 minutos do segundo tempo, ainda a bola bateu na trave antes de sair, evitando um gol que poderia levar a partida para a prorrogação.

O segundo gol alvinegro foi de Karl Toko Ekambi, que aproveitou muito bem um contra-ataque e empurrou a bola para o fundo da rede, fazendo os torcedores da cidade de 150 mil habitantes irem a loucura com a classificação garantida.