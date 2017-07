Olympique de Marseille anuncia contratação do brasileiro Luiz Gustavo, ex-Wolfsburg

Luiz Gustavo é o segundo reforço da equipe do Marselha (Foto: Divulgação/OM)

Mais um brasileiro está chegando no futebol francês. O nome da vez é Luiz Gustavo, anunciado na manhã desta terça-feira (4) como o mais novo jogador do Olympique de Marseille pelos próximos dois anos. O volante de 29 anos, que possui 41 partidas pela Seleção Brasileira no currículo, estava no Wolfsburg, onde jogava desde 2013. O valor da transação ficará por volta dos € 8 milhões.

Luiz Gustavo começou a carreira no Corinthians Alagoano, em 2006. Um ano depois, começou sua carreira na Europa ao se transferir ao Hoffenheim, em 2007. Por lá, se destacou o suficiente para atrair os olhares do Bayern de Munique, que o contratou por € 15 milhões em 2011. Na equipe bávara, começou a ser convocado regularmente para a Seleção Brasileira e conquistou títulos, como a Liga dos Campeões da temporada 2012/2013.

Após dois anos mais no banco do que em campo, Luiz Gustavo decidiu deixar o Bayern para ir ao Wolfsburg, onde teria mais minutos. Pelos lobos, ele atuou em 108 partidas, contribuindo com 12 gols e ajudando a evitar o rebaixamento da equipe na última temporada. Em meio a esse período, foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 2014, inclusive na histórica goleada sofrida contra a Alemanha.

"Experiência e polivalência. Um meio-campista agressivo com muita técnica e de grande caráter, as suas principais virtudes", escreveu o Marseille, em seu site oficial. O brasileiro, inclusive, já jogou contra a equipe do atual técnico Rudi Garcia, pela Liga dos Campeões de 2011/2012, quando defendia as cores do Bayern de Munique. Na ocasião, a equipe alemã avançou até a final, onde foi derrotada pelo Chelsea.

Luiz Gustavo é a segunda contratação do Olympique de Marseille nesta janela. Além do brasileiro, o clube francês também foi atrás do atacante Germain, que marcou dez gols pelo Monaco no último Campeonato Francês.