Em rede social, Cristiane se despede do PSG após duas temporadas

Maior artilheira da história das Olimpíadas, Cristiane terá um novo desafio em sua carreira (Foto: Ashley Crowden - CameraSport via Getty Images)

Após duas temporadas vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, a atacante Cristiane anunciou em rede social sua saída do clube francês. A brasileira chegou ao time em 2015 e, na última temporada, foi finalista da Uefa Women's Champions League, vencida pelo rival Lyon, em final realizada em Cardiff, País de Gales, e decidida nas penalidades máximas.

Agora, Cristiane defenderá o Changchun Zhuoyue, da China. Com isso, ela se torna a jogadora de futebol feminino mais bem paga do mundo. O clube chinês, porém, ainda não divulgou os detalhes do acordo com a atleta.

Destino conhecido desde fevereiro

O presidente do Changchun, Liu You, garantiu ainda no mês de fevereiro que a brasileira se transferiria para a equipe após o fim da atual temporada europeia. Na última temporada, a nova equipe da atacante brasileira terminou na terceira colocação. Cristiane terá a companhia da zagueira Rafaelle no clube, que também teve outras jogadoras brasileiras, como a atacante Raquel Fernandes e Darlene.

Na CWSL (Chinese Women Super League) além de Rafaelle, atua a meio-campista Gabriela Zanotti (Jiangsu Suning). As atacantes Raquel Fernandes (Ferroviária), Darlene (Rio Preto), Debinha(North Carolina Courage-EUA) e a lateral Fabiana Simões (Corinthians/Audax), foram outras jogadoras brasileiras que atuaram no futebol chinês, Darlene, Raquel e Rafaelle defenderam o Changchun Zhuoyue, enquanto Debinha e Fabiana jogaram pelo Dalian Junfeng, que também contou com Gabriela Zanotti.

Agradecimento e gratidão ao clube

A mensagem da atleta em sua rede social dizia:

"Hoje se inicia mais um ciclo em minha vida. Um ciclo novo nesse país que para mim será uma alegria em poder morar e conhecer sua cultura. Tive uma temporada incrível no PSG, talvez a melhor da minha carreira jogando fora, dei meu melhor e fui muito feliz, fiz amizades que vou levar para o resto da vida, conheci pessoas maravilhosas e tive todo apoio e carinho do clube e dos fãs. Muito obrigada por tudo e a todos desse clube gigante, mas agora vou seguir em frente nesse novo desafio. Que meu ano seja tão abençoado quanto o que passou e que todas as tristezas, derrotas e dificuldades sirvam de lição para meu crescimento. Tenho certeza que tudo isso foi no tempo de Deus e coisas boas virão."

Cristiane marcou 86 gols em 127 jogos defendendo a seleção brasileira e foi a artilheira das Olimpíadas de 2004 em Atenas e em 2008, além de ser a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, independente de gênero, com 14 gols marcados em 4 edições disputadas (2004, 2008, 2012 e 2016).