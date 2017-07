Paris Saint-Germain anuncia contratação da sueca Emma Berglund

Google Plus

Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain anunciou, na última sexta-feira (7), a contratação de Emma Berglund, zagueira sueca. Após passar por exames médicos no clube francês, a atleta de 28 anos assinou seu contrato e é a mais nova contratação do PSG na temporada; o vínculo entre Emma e a equipe parisiense vai até junho de 2019.

Emma ganhou destaque ao conquistar a medalha de prata com a Seleção Sueca nas Olimpíadas Rio 2016. Nascida em Umeå, a zagueira foi tricampeã do Campeonato Sueco de Futebol Feminino (2006, 2007 e 2008) pelo Umeå IK. Emma ainda sagrou-se campeã da Copa da Suécia de Futebol Feminino na edição de 2007. Antes de integrar a equipe do Paris Saint-Germain, a zagueira atuava pelo FC Rosengård, da Suécia.

A zagueira mostrou-se extremamente otimista ao assinar seu contrato com o PSG e falou ainda sobre suas expectativas em defender o clube do Parc de Princes. "Chegar ao Paris Saint-Germain é um grande orgulho, é um capítulo importante na minha carreira. Espero poder dar o meu melhor nesse clube para que consigamos alcançar nossos objetivos nessa próxima temporada”, disse a zagueira.

Patrice Lair, gerente de futebol do PSG, declarou estar confiante e satisfeito com a contratação da zagueira em nota oficial divulgada pelo clube. "Emma vai nos trazer sua grande experiência defensiva, ela é uma ótima lançadora. Sem dúvidas, vai acrescentar um grande valor para nossa zaga e nosso setor defensivo no geral", afirmou.