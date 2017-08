Segundo jornal L'Equipe, Mbappé decidiu deixar o Monaco ainda nesta janela

Foto: Stéphane Senaux/Monaco

O jornal francês L’Equipe estampa em sua capa mais um capitulo envolvendo a possível saída de Kylian Mbappé do Monaco. De acordo com a publicação, o jovem francês teria comunicado a pessoas próximas e a alguns companheiros sua decisão de deixar o time do principado.

No fim da temporada passada, Mbappé era visto como o principal alvo do mercado europeu. Porém, vários outros jogadores do Monaco foram comprados, menos o agora novo camisa 10. O jovem aguarda uma contraproposta do clube, que ainda procurou seus representantes para tratar do assunto.

Diante da demora em propor uma renovação e pelo impacto sofrido no elenco pelas vendas de Mendy, Bernardo Silva e outros, Mbappé decidiu pedir para sair já nesta janela de transferências. A multa é de 180 milhões de euros e os monegascos não planejam diminuir a pedida. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Liverpool sondam o nome do garoto para a atual temporada.

Em entrevista coletiva, Leonardo Jardim, técnico da equipe, comentou o caso: “Todos os jogadores que foram importantes na temporada passada são importantes para continuar no clube. Mas tem se mostrado ao longo dos anos que nem sempre é possível manter os jogadores, e sabem como funciona nosso projeto. O objetivo é trabalhar bem com os jogadores que permanecerem depois que a janela de transferência se encerrar.”

Campeão da Ligue 1, o jovem de 18 anos teve um segundo turno arrasador. Na temporada passada, foram 44 jogos e 26 gols por todas as competições. Com ele em campo, o time sofreu apenas cinco derrotas. Também foi campeão da Eurocopa Sub-19 em 2016.