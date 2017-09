Com gol de Malcom, Bordeaux derrota Toulouse e entra provisoriamente no G-3 da Ligue 1

Abrindo a sexta rodada da Ligue 1, o Toulouse recebeu o Bordeaux no Stadium Municipal e acabou derrotado pelo placar mínimo, no Derby de la Garonne. O gol da vitória dos girondins foi marcado pelo brasileiro Malcom, grande destaque da equipe nesta temporada.

Além do atacante ex-Corinthians, outros três brasileiros estiveram em campo nesta sexta-feira (15). Pelo lado do Bordeaux, o volante Otávio e o meia Jonathan Cafú. Somália 85 minutos pelo Toulouse.

Com este resultado, o Bordeaux subiu momentaneamente para a terceira colocação com 12 pontos. Para seguir no pódio, terá que torcer por derrotas de Lyon, Saint-Étienne e Caen neste fim de semana. O Toulouse segue na 10ª colocação com sete pontos, fazendo um campeonato bastante irregular. O próximo jogo do TFC será diante do Olympique de Marseille, domingo (24). Os girondins receberão o Guingamp um dia antes.

O único gol da partida aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. François Kamano recebeu na ponta esquerda e fez grande jogada individual, invadindo a área e envolvendo o marcador. Livre, Malcom pediu a bola na meia-lua. Após passe rasteiro, o brasileiro encheu o pé e venceu o goleiro Lafont. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Malcom se tornou o principal protagonista do Bordeaux nesta temporada. Em seis jogos nesta edição do Campeonato Francês, o jovem já marcou três gols e deu três assistências.