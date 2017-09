Artilheiro Falcao García brilha, Monaco bate Strasbourg e mantém segunda colocação

O Monaco enfrentou pela sexta rodada da Ligue 1 o recém promovido Strasbourg, que amarga a penúltima colocação com quatro pontos conquistado, mantendo o tabu de 39 anos sem vitórias diante do time do principado jogando no Stade Louis II. Os gols da partida foram marcados por Falcao García, duas vezes, e Rony Lopes.

Curiosamente, na última vitória do Strasbourg diante do clube monegasco foi na temporada 1978-79, na qual o Le Racing conquistaria seu primeiro e único título da Ligue 1.

A equipe monegasca, que veio de uma derrota na última rodada diante do Nice por 4 a 0, fez valer sua superioridade jogando no Stade Louis II, conquistando três importantes pontos, diante de uma equipe que não vence desde a segunda rodada da Ligue 1, quando derrotou o Lille por 3 a 0.

Com este resultado, o Monaco segue na segunda colocação com 15 pontos. O Strasbourg é o 19º com quatro. Na próxima rodada, o time do principado joga fora no dia 22 (sexta) diante do Lille. Já o Strasbourg, receberá o Nantes no dia 24 (domingo).

Monaco sofre com forte marcação do Strasbourg no primeiro tempo

Com um time defensivo, o Strasbourg dificultou ao máximo a criação do jogadas do Monaco e também buscaram explorar os contra-ataques. O time mandante, que não contou com o meia Lemar, lesionado. Coube a Ghezzal ser o responsável pela criação de jogadas no clube de Leonardo Jardim. Outro lesionado foi o goleiro croata Daniel Subasic, que não atuou diante do RB Leipzig no empate do meio de semana pela Uefa Champions League, dando lugar ao recém contratado Diego Benaglio.

Aos oito minutos, o time da casa teve a primeira grande chance com Jovetic. Falcão García teve oportunidade de marcar, mas também não conseguiu. Só na reta final da primeira etapa, o Strasbourg assustou Benaglio, mas aos 44 minutos, após jogada iniciada por Ghezzal, Falcão García cruzou para o português Rony Lopes abriu o marcador.

Foto: Divulgação/Monaco

Falcão García brilha e garante quinta vitória em seis rodadas

Logo aos sete da etapa final, Falcão García marcou seu primeiro gol no jogo após cruzamento do lateral brasileiro Jorge. O lance foi questionado por um possível impedimento do atacante colombiano, mas validado pelo árbitro.

Melhor em campo, o Monaco conseguiu ampliar aos 22, novamente com El Tigre, conseguindo o incrível recorde de nove gols em seis rodadas da competição, feito inédito na história da Ligue 1. Além disso, o colombiano superou o então artilheiro, Edinson Cavani do PSG, que tem sete gols na Ligue 1.