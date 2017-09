Discussão entre Neymar e Cavani seguiu no vestiário; companheiros separaram os dois, diz L'Équipe

Foto: Reprodução/L'Équipe

O debate entre Edinson Cavani e Neymar não ficou apenas no gramando do Parc des Princes. O desentendimento seguiu no vestiário do Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal L’Équipe. A insatisfação de ambos gerou um clima desagradável após a vitória por 2 a 0 diante do Lyon, o oitavo triunfo nesta temporada.

Na edição desta terça-feira (19), o jornal francês informa que o uruguaio desceu para o vestiário muito irritado, sem cumprimentar torcedores nem seus companheiros. Pouco depois, Neymar entra no vestiário e Cavani vai tirar satisfações com o brasileiro, falando que não havia gostado da atitude no momento do pênalti. O camisa 10 respondeu de forma hostil, de acordo com a publicação, e Cavani rebateu. Thiago Silva e Marquinhos tiveram que afastar os dois para que ambos não fossem as vias de fato.

Cavani deixou o estádio 20 minutos após o termino da partida. Não falou com a imprensa que aguardava na zona mista. Neymar saiu depois muito insatisfeito e sem dar entrevista. O L’Équipe cita que o uruguaio não está gostando da atitude do camisa 10 e de Daniel Alves, que tentam tomar o comando do elenco mesmo diante do pouco tempo de casa.

Em dois momentos durante o segundo tempo da vitória diante do Lyon, Neymar e Cavani disputaram a bola para a cobrança de uma falta e do pênalti. No lance fora da área, Daniel Alves retirou a bola das mãos do uruguaio e entregou para o camisa 10 cobrar. Posteriormente, Cavani não deixou o brasileiro bater o pênalti. Os gols da partida foram marcados por Marcelo e Morel, ambos contra.

Na tabela de classificação, o PSG lidera o Campeonato Francês com 18 pontos, seis vitórias em seis rodadas. O Monaco é o vice com 15 pontos. O Lyon caiu para quinto somando 11. O próximo jogo do Paris será sábado (23), diante do Montpellier, fora de casa.