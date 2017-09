Dani Alves nega ter tomado bola de Cavani em cobrança de falta

Cavani e Neymar entraram em atrito na última partida do PSG (Foto: Getty Images)

A disputa entre Neymar e Cavani para cobrar as bolas paradas do Paris Saint-German segue dando o que falar no mundo do futebol. Nesta quinta-feira (21), foi a vez do lateral direito Daniel Alves, protagonista da primeira cena de desentendimento entre os camisas 10 e 9, dar a sua versão da história.

Após uma entrevista de Diego Forlán à rádio Cadena COPE, da Espanha, Alves usou as redes sociais para rebater o ex-astro da Seleção Uruguaia, que atualmente defende o Mumbai City, da Índia: "Eu não sei qual partida viu, mas, para sua informação, não tirei a bola de nenhum companheiro. Pelo contrário, ela me foi tirada. E também, para sua informação, o último gol de falta do PSG foi feito por mim. Assim, pode encerrar o assunto e parar de fazer polêmica com meu nome", disse o brasileiro, através do Twitter.

Na entrevista, Forlán havia se manifestado totalmente contra a atitude do brasileiro, comparando-o a um menino: "Era um problema entre Neymar e Cavani, são coisas que acontecem em todas as equipes. A atitude de Alves, de tirar a bola de Cavani para entregá-la a Neymar, não tem qualquer sentido. Fico com raiva e me ponho no lugar do Edi. O Daniel Alves no momento da definição do cobrador se preocupou em pegar a bola, como se fossem meninos, porque queria passar a bola para o Neymar".

Mais cedo, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 também alfinetou Neymar e desejou apoio para o ex-companheiro de seleção: "Tomara que Edi [Cavani] tenha apoio em alguns companheiros, embora haja muitos brasileiros e, neste caso, vão apoiar Neymar, e não ele. Sinceramente, me parece uma injustiça total. Neymar é Neymar, mas Cavani é Cavani".

A primeiro sinal de desavença entre Neymar e Cavani aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo da vitória contra o Lyon, no último domingo (17). Na ocasião, Cavani queria bater uma falta na entrada da área, mas foi impedido por Daniel Alves, que cedeu a bola ao compatriota. Depois, após pênalti sofrido por Mbappé, Neymar solicitou a Cavani que assumisse a cobrança, mas teve o pedido recusado pelo uruguaio e afastou-se balançando a cabeça negativamente.