Meunier marca duas vezes, PSG supera Dijon no sufoco e amplia vantagem na liderança

O modesto Dijon recebeu o Paris Saint-Germain e conseguiu impor muita dificuldade para o clube mais badalado da França. Neste sábado (14), a equipe fundada em 1998 vendeu caro uma derrota para os visitantes. Thomas Meunier balançou as redes duas vezes para os parisienses. Benjamin Jeannot anotou um golaço para os donos da casa.

Meunier marcou seu segundo tento aos 47 do segundo tempo, garantindo o triunfo para o PSG, que agora aumenta sua vantagem na ponta da tabela. Neymar e companhia chegam a 25 pontos, deixando o Monaco com 19 na segunda colocação. O Dijon tem seis e segue ameaçado pelo rebaixamento, estando em 17º. O próximo compromisso do PSG será contra o Anderlecht, pela Uefa Champions League, na quarta-feira (18). Os mostardas voltam a campo no sábado (21), fora de casa, diante do Metz, buscando a recuperação.

Unai Emery escalou uma equipe bastante ofensiva, com Daniel Alves no meio-campo e apenas Rabiot com características de marcação. Mbappé atuou na função de centroavante e Di María pelo lado direito do ataque. Lo Celso e Lucas Moura entraram no segundo tempo, ganhando minutos. Marquinhos usou a faixa de capitão nas ausências de Thiago Silva e Thiago Motta.

Foto: Xavier Laine/Getty Images

PSG joga mal, Dijon se anima e consegue atacar

A primeira boa chance da partida veio com Di María, que após escanteio curto foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo dentro da pequena área. O Dijon não se intimidou e aproveitou os espaços deixados pela defesa parisiense, criando algumas chances pouco efetivas.

Mais uma vez Di María utilizou sua individualidade para tentar abrir o placar. Ele avançou pela direita e bateu colocado, rasteiro, de fora da área, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. O Paris cadenciava o jogo para compensar a falta de entrosamento no setor ofensivo. Erros de passe aconteciam e o Dijon conseguia ter certo tempo com a bola. Naim Sliti cruzou e Marié apareceu na segunda trave chutando de primeira, mandando por cima da meta.

Mesmo com um time que priorizava o ataque, os visitantes tinham dificuldades em criar oportunidades claras de gols. Do outro lado, o time vermelho seguia gostando do jogo: Kwon soltou a bomba de fora da área, o chute foi venenoso, mas Areola conseguiu espalmar para o lado.

A partida seguiu com muitas bolas recuperadas e transições rápidas – apressadas e com erros. Aos 44 minutos, falta na intermediária. Dani Alves cobrou com muita categoria e mandou na junção do travessão com a trave, levando muito perigo e quase marcando um golaço.

Golaço de Jeannot e Meunier decisivo

Na volta do intervalo, o Paris quase abriu o placar com uma pressão na área adversária: Rabiot chutou em cima do goleiro e Mbappé tentou fazer o dele, mas a defesa interceptou. Vários defensores estavam na frente do gol. A resposta do Dijon veio na sequência: após falta cobrada para o tumulto, a redonda ficou viva e Djilobodji mandou uma bicicleta. Areola fez excelente intervenção e impediu o tento.

O PSG acordou e aumentou a intensidade, buscando cada vez mais o último terço do campo. Após lançamento longo, Reynet espalmou e a sobra ficou com Di María, o argentino driblou o goleiro e mandou por cima. Pouco depois, o camisa 11 cruzou da direita para o meio, Mbappé estava bem posicionado, completou com força, mas para longe da meta. A pressão aumentava e o Dijon se virava com podia.

Neymar fez boa jogada individual pela direita depois de escanteio curto, driblou o marcador e cruzou para a área, Marquinhos se antecipou e cabeceou no travessão. Mesmo neste cenário, o time da casa até conseguiu algumas escapadas em velocidade. Do outro lado, Reynet fez um milagre: Di María cruzou para o meio, Mbappé apareceu sozinho e só rolou para o gol, mas o goleiro do Dijon se jogou e operou uma grande defesa, salvando quase em cima da linha.

O bloqueio foi furado por quem menos se esperava. Berchiche acionou Neymar, que bateu como pôde, Reynet espalmou para o lado e Meunier – como um homem surpresa pela direita – mandou para as redes, abrindo o placar. Com o tento marcado, o ritmo do jogo caiu. Neymar cobrou falta perto da área e Reynet se jogou no canto esquerdo para fazer a defesa.

Golaço de Jeannot sobre o PSG, que pintura! pic.twitter.com/kdrR8K5P3C — Dicas do Cartola (@DicasdoCartola) 14 de outubro de 2017

Na sequencia, a bola puniu. Após perder vários gols, o PSG tomou o empate. Lançamento longo, Kimpembe afastou mal e Jeannot pegou de primeira, da intermediária, emendando um chutaço com muito efeito, a bola enganou Areola e entrou. Golaço apoteótico no Stade Gaston-Gérard. Mas o jogo “só termina quando acaba”. No último suspiro, Mbappé foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro, Meunier apareceu sozinho e bateu para o gol, Haddadi desviou e atrapalhou o goleiro, que não conseguiu defender.