Com gols de Baldé e Falcao, Monaco bate Caen e volta a vencer após quatro jogos

Após quatro jogos, contando Ligue 1 e Uefa Champions League, sem conquistar vitórias, o Monaco precisava urgentemente vencer o Caen na tarde desse sábado (21) pela décima rodada do Campeonato Francês. Jogando no Stade Louis II, o time monegasco fez seu dever de casa e com gols de Keita Baldé e Falcao García, reencontrou o caminho das vitórias.

Com o resultado positivo, o Monaco chegou aos 22 pontos, se isolando na vice-liderança da competição, liderada pelo Paris Saint-Germain com 25, que enfrentará o Olympique Marseille nesse domingo (22) no clássico francês. O Caen permanece na nona colocação com 15 pontos, distante da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Monaco será fora de casa, no próximo sábado (28) diante do Bordeaux, enquanto o Caen receberá o Troyes, também no próximo sábado.

A vitória se fazia necessária para o Monaco, mas o que se viu nos primeiros minutos foi um futebol bem abaixo do esperado. O Caen, mesmo jogando fora de seus domínios, iniciou bem a partida e assustava os donos da casa.

Porém, o recém contratado Keita Baldé, um dos destaques do primeiro tempo, foi quem marcou o primeiro gol da partida após jogada de Lemar, tocando para o senegalês que, com frieza, marcou diante de Vercoutre. Foi o primeiro gol do ex-jogador da Lazio com a camisa do time monegasco.

O gol apagou o Caen, que pouco criou no restante do primeiro tempo. O Monaco seguia cadenciando a partida, sem sofrer sustos, mas sem conseguir criar efetivamente perigo para Vercoutre. Tielemans e Fabinho, que compuseram a dupla de volantes do time do principado, faziam partida segura na defesa e na articulação com os meias de ligação.

A segunda etapa começou com um panorama diferente. O Monaco queria matar o jogo e teve boas chances com Tielemans e Jemerson, que acertaram a trave. Porém, foi só aos 14 minutos do segundo tempo que os donos da casa ampliariam sua vantagem no placar. Após pênalti sofrido por Rony Lopes, Radamel Falcao García marcou seu 13º gol na Ligue 1, se isolando na artilharia da competição, com um número curioso: em 14 chutes a gol, marcou 13 deles.