Nantes faz gol no fim e derrota Guingamp para entrar na zona de classificação da UCL

O Nantes jogou diante do Guingamp no Stade de la Beaujoire em duelo válido pela 10ª rodada da Ligue 1 2017/18, neste sábado (21). Os canários vivendo boa fase no campeonato encarou um time que só faz um campeonato regular.

Num duelo equilibrado e amarrado os donos da casa venceram pelo placar de 2 a 1, com gols de Awaziem e Touré. Para os visitantes, o gol foi de Abdoul Camara. O resultado deixou os canários provisoriamente na zona de classificação da Uefa Champions League na terceira colocação com 20 pontos. Já o EAG está em 11° com 13 pontos.

A próxima partida do Nantes vai ser contra o Tours no Stade de la Vallée du Che na próxima quarta-feira (25). Enquanto que o Guingamp recebe o Montpellier no Stade Du Roudourou na próxima terça-feira (24), os jogos são válidos pela Coupe de la Ligue.

Os donos da casa abriram o marcador aos nove minutos na cobrança de escanteio batido por Dubois para área, o nigeriano Awaziem ganhou no alto e desviou de cabeça para a meta de Johnsson, colocando sua equipe na frente do marcador.

Só que os visitantes chegaram ao empate na etapa final aos 25 minutos, Coco deu ótimo passe para Abdoul Camara, o atacante disparou em velocidade e mandou na saída de Tatarusanu, deixando tudo igual.

Mas aos 41 minutos os canários conseguiram o seu gol, Dubois serviu para Touré arriscar de fora da área e contar com ajuda do goleiro adversário e decretar a vitória para sua equipe na competição.

Bordeaux tropeça fora de casa e perde para o Amiens

No Stade de la Licorne, o Amiens jogou contra o Bordeaux, os Licornes vindo de uma sequência ruim encarou um adversário que buscava subir na tabela e entrar na zona de classificação das competições europeias.

Os mandantes se deram bem e venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por N’Gosso. O resultado levou os Licornes para 16° com 9 pontos, saindo da zona de rebaixamento. Já os girondins estacionaram na sétima colocação com 16 pontos.

O próximo jogo do Amiens será diante do Troyes no Stade de l’Aube na próxima quarta-feira (25), pela Coupe de la Ligue. Enquanto que o Bordeaux recebe o Monaco no Stade Matmut-Atlantique no próximo sábado (28).

Outros resultados da Ligue 1

Monaco 2 x 0 Caen

Angers 0 x 1 Toulouse

Metz 1 x 2 Dijon

Rennes 1 x 0 Lille