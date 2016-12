Milan empata em casa com Atalanta e pode sair do G-3

Neste sábado (17), Milan e Atalanta se enfrentaram no estádio San Siro, em Milão, em partida válida pela 17ª rodada da Serie A. O duelo foi truncado e o placar não saiu do zero.

Com o resultado, o Diavolo perde a chance de encostar nos dois primeiros colocados e permanece na terceira posição, com 33 pontos, podendo ser ultrapassado por Lazio e Napoli, que jogam neste domingo (18). Já a Atalanta soma um ponto importante e agora tem 29, ocupando a sexta colocação na tabela.

O próximo jogo do Milan será pela Supercopa Italiana, contra a Juventus, na próxima sexta-feira (23), em Doha, Catar. Já a Atalanta jogará pela Serie A, em casa, contra o Empoli, na terça-feira (20).

Apesar de boas chances para as equipes, placar não sai do zero

A primeira etapa em Milão começou com as duas equipes se estudando muito e se arriscando. O Milan com a sua ideia de jogo de ter a posse de bola e começar as jogadas desde a defesa e a Atalanta com o seu 3-1-4-2 bem organizado, apostando nos contra-ataques.

E a primeira finalização foi de Petagna que arriscou de fora da área, mas mandou muito por cima. Depois, o Diavolo chegou com perigo quando Bonaventura cobrou falta na área, a defesa bergamasca não afastou e Kucka apareceu livre na pequena área, mas o volante não conseguiu concluir para o gol.

No decorrer da primeira etapa, o jogo mostrou-se muito equilibrado com as duas defesas que se sobressaiam sobre os ataques. Mas essa panorama foi mudando a partir dos trinta minutos, onde a Atalanta começou a encontrar espaços na defesa do Milan e assim, ameaçou mais a meta de Donnarumma. O Diavolo por sua vez, encontrava muita dificuldade em sair jogando e não tinha criatividade em seu meio de campo.

A Atalanta voltou a assustar quando Petagna recebeu na entrada da área e mesmo cercado por 3 adversários, conseguiu passar por eles na força e arrematou para o gol, mas o chute saiu torto sem muito perigo. Outra chance para os visitantes aconteceu já nos acréscimos, quando Gomez cobrou falta na área, Gagliardini cabeceou para o gol, Donnarumma rebateu e Kucka conseguiu tirar a bola da área.

No contra-ataque desse lance, a bola chegou até Antonelli que fez grande jogada individual e chutou pro gol, mas a bola caprichosamente bateu na trave e o primeiro tempo terminou sem gols.

Milan melhora, mas placar segue inalterado

Na segunda etapa, o panorama da partida mudou completamente, mas antes disso, a Atalanta teve uma boa chance logo na saída de bola, quando Gagliardini desarmou Bertolacci e serviu Gomez que entrou na área e arrematou, mas foi travado por Romagnoli.

A partir daí, o Milan cresceu em campo muito pelo crescimento de Bonaventura que esteve um pouco apagado na primeira etapa, apesar de ter sofrido algumas faltas. O meia ex-Atalanta efetuou o seu primeiro chute quando recebeu passe de Pasalic dentro da área, girou em cima do zagueiro e bateu de canhota, mas pra fora.

O camisa 5 do Diavolo fez nova jogada, dessa vez individual, driblou Gagliardini, chutou e a bola passou com muito perigo no canto esquerdo do goleiro Sportiello. Depois, Kucka fez boa jogada pela direita do ataque e bateu cruzado para a área, mas nem Lapadula e nem Pasalic conseguem desviar a bola para o fundo das redes.

Alguns minutos depois, os visitantes voltaram a atacar com perigo com Gomez que recebeu na entrada da área e bateu para o gol, passando perto. O Milan voltou a atacar e em cobrança de falta, Bonaventura levantou a bola na área, Sportiello saiu mal e a bola sobrou para Lapadula que consegue o arremate, mas muito fraco e a defesa da Atalanta afasta.

Novamente o Diavolo no ataque com Kucka que fez grande jogada individual, entra na área e ao invés de tocar para algum companheiro, prefere o chute e manda para longe do gol. Já nos minutos finais, Bacca faz boa tabela com Suso, recebe dentro da área, dribla o goleiro e chuta, mas Caldara consegue rebater em cima da linha, salvando a Atalanta.

No final, as duas equipes não tiveram mais forças que buscarem o gol e a partida terminou em 0 a 0.