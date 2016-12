Dirigente diz que Milan quer vingança contra Juventus na Supercopa Italiana

Foto: Federica Roselli/NurPhoto via Getty Images

Juventus e Milan disputam, nesta sexta-feira (23), em Doha, Catar, o título da Supercopa Italiana. Campeã da edição 2015/16 da Serie A, a Juve ganhou também a Copa Itália da temporada passada, batendo os próprios rossoneri na grande decisão. Agora, ambos os times estarão frente a frente novamente para lutar por outra taça.

Vice-presidente do Milan, Adriano Galliani afirmou que o jogo de sexta-feira terá clima de vingança. Segundo o cartola italiano, o clube de Milão não mereceu perder o título da Copa Itália 2015/16. “Aqui [em Doha], vamos jogar uma final. Em Roma [local que foi disputado a decisão da Copa], nós perdemos imerecidamente a final da Copa Itália. Agora, estamos à procura de vingança”, garantiu Galliani a repórteres.

Juventus vence Milan na final da Copa Itália e confirma segunda doppietta consecutiva

Na atual temporada da Serie A, o Milan levou a melhor sobre a Juventus, no San Siro, e venceu o clássico pelo placar mínimo, com gol anotado pelo jovem meio-campista Manuel Locatelli. Por esse contexto, Galliani aposta em um confronto equilibrado nesta sexta-feira. “Neste ano, vencemos uma partida [contra a Juve] no campeonato e a final da Copa Itália foi equilibrada. Espero que seja um jogo equilibrado e que possamos até mesmo melhorar as coisas”, salientou.

Galliani ainda exaltou o processo de rejuvenescimento do elenco do Milan, cujo equipe é uma com percentuais mais jovens da primeira divisão italiana. “Nós nos concentramos em jovens. Teremos sete ou oito italianos começando [o jogo]. Acho que serão sete, mas não vou revelar a escalação; isso seria um erro. Mas é bom que haja sete italianos”, pontuou.

Juventus e Milan disputam o título da Supercopa Italiana nesta sexta-feira (23), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar, a partir das 14h30 (de Brasília). Todos os ingressos para a partida estão esgotados.