Com contrato próximo de encerrar, Lucas Leiva entra na mira da Internazionale

Foto: Getty Images

O meio-campista brasileiro Lucas Leiva já soma nove anos e meio de Liverpool e caminha para completar o décimo em meados de 2017, já que deixou o Grêmio aos 20 anos de idade como uma das grandes promessas nacionais do século até então. Apesar de não estar jogando regularmente nesta temporada 2016/17 do futebol inglês, sendo inclusive utilizado mais como um zagueiro criativo do que na linha de meio-campo pelo treinador Jürgen Klopp, a tendência é que Lucas siga na Europa e continue em um grande clube do continente.

Contudo, a nova casa do versátil brasileiro pode longe da Inglaterra: Milão. Com contrato encerrando daqui a seis meses, logo ao final dos compromissos oficiais da temporada britânica, o jogador desperta o interesse da Internazionale e pode se mudar para a Bota ainda na janela de transferências do mês de janeiro, tradicionalmente conhecida como um espaço para reparos pontuais nos elencos.

A notícia foi dada pelo jornal inglês The Guardian nessa segunda-feira (26), e a possibilidade já havia sido levantada pelo periódico Mirror horas antes, sendo que rapidamente recebeu reproduções de outros meios na mídia local.

Segundo o The Guardian, Lucas deve ser emprestado à Inter, sem especificar maiores detalhes da operação, considerando que o meio-campista ficará livre para negociar com qualquer outro clube a partir de junho de 2017, e assim os Reds não teriam lucro significativo emprestando-o por só alguns meses.

Segundo a emissor televisiva Sky Sports, todavia, a ideia é que os nerazzurri paguem os sálarios do futebolista tupiniquim até o fim do contrato, liberando um pouco a folha de pagamento vermelha.

O Mirror, por outro lado, afirma que a Internazionale pode pagar até 4,5 milhões de euros para ter Lucas em definitivo. O certo é que, sem espaço no Liverpool, o ex-Grêmio realmente deve deixar a Terra da Rainha em breve.

Já a Inter continua sua busca por um volante, até pela possível saída do brasileiro Felipe Melo, com a imprensa italiana citando nomes como o também brasileiro Luis Gustavo, do Wolfsburg, e o croata Milan Badelj, da Fiorentina.