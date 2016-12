Suso comemora excelente fase e projeta 2017: "Levar o Milan para à Champions League"

Foto: Getty Images

Considerado por muitos como o melhor jogador do Milan atualmente, o meia-atacante Suso concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca na última terça-feira (27) e dentre os mais variados assuntos, revelou que não esperava um 2016 tão positivo e ressaltou a importância de ter conseguido conquistar um título com o Diavolo depois de cinco anos.

“Para falar a verdade, eu não esperava tudo isso, mas no futebol nunca se sabe. A única coisa que sabia, é que tínhamos uma chance de vencer um título contra a Juventus e conseguimos. Já os vencemos duas vezes esse ano, mas a partida do campeonato foi mais equilibrado. Na Supercopa nós jogamos bem, muito melhor do que a Juventus”, afirmou o espanhol de 23 anos.

Depois, Suso explicou o motivo de ter explodido no Milan, relembrando que os seus dois treinadores em 2016 foram muito importantes para a sua evolução, principalmente Vincenzo Montella que segundo o espanhol, não tem medo de apostar em jovens atletas e que lhe deu muita confiança para mostrar seu potencial.

“Gasperini me deu muita confiança em um momento muito difícil pra mim. Vinha de um período onde não jogava e ele soube tirar o melhor de mim, e é um treinador que trabalha muito taticamente. Montella? Me viu atuar pelo Genoa e percebeu o que eu podia dar para a equipe. É um treinador que não tem medo de colocar jovens em campo e isso está bem claro. É um treinador bem ‘espanhol’ já que ele gosta que mantenhamos a posse de bola e que controlamos a partida e isso num grande time é muito importante”, contou.

O espanhol também disse estar lisonjeado com a comparação feita por seu companheiro de time Giacomo Bonaventura e também confirmou estar em negociações para a renovação do seu contrato no Milan. “Bonaventura me compara com o David Silva [meia do Manchester City] e eu fico honrado com isso. Renovação? Sim, ainda faltam duas ou três coisas para definir, mas não creio que haverão problemas quanto a isso”, salientou.

Por fim, contou quais são os seus sonhos para o ano de 2017 e também algumas metas para a sua carreira: “Em geral, quero ter saúde e não ter lesões, levar o Milan para a Champions League e ser convocado pela Seleção Espanhola. Antes de encerrar minha carreira, quero jogar uma final de Champions League, uma Copa do Mundo e uma Eurocopa”, concluiu.