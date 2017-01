Rincón é apresentado na Juventus: "Um sonho atuar numa equipe de mentalidade vencedora"

Foto: Divulgação/Juventus

Na apresentação do novo reforço da Juventus nessa terça-feira (3), Tomas Rincón não escondeu a sua felicidade em defender as cores da Vecchia Signora, afirmando que o clube tem uma mentalidade vencedora, salientando que lutará muito por uma vaga no time titular e que não pensou duas vezes quando a oportunidade apareceu.

"É um sonho que se torna realidade, estarei sempre a disposição de todos. Agradeço ao clube pela confiança depositada. Quando soube da proposta, não pensei duas vezes para dizer 'sim', porque a Juventus tem uma mentalidade vencedora e se trabalha muito para isso", contou o volante venezuelano de 28 anos.

Rincón também admitiu estar pronto para jogar, se o treinador achar necessário, mostrou-se orgulhoso em fazer parte de uma família cheia de campeões como a Juventus e revelou que a sua adaptação ao clube será fácil.

"Esse clube é uma família cheia de campeões e eu me sinto extremamente orgulhoso de ser companheiro do Buffon que é o melhor goleiro do mundo. Já conheço alguns jogadores sul-americanos que enfrento com a Venezuela, então a adaptação será muito simples", afirmou.

O novo camisa 28 da Juventus falou também a respeito de sua carreira, valorizando muito suas passagens pela a Alemanha, quando atuou pelo Hamburgo, e no Genoa. "O meu percurso foi com um objetivo bem preciso e os meus cinco anos na Alemanha ajudaram muito, assim como no Genoa com um grande treinador como o Gasperini", elogiou.

Por fim, o jogador falou um pouco sobre a sua liderança e vontade de sempre estar aprendendo. "Todos nós temos um líder dentro da gente, basta achá-lo. Os jogadores devem crescer como pessoas. Tenho que estar preparado e tenho a humildade para sempre aprender algo novo. Aqui são todos grandes jogadores, basta trabalhar duro", concluiu.

A Juventus pagou € 8 milhões ao Genoa, mais € 1 milhão de bônus em caso de conquistas coletivas pelo clube, pela contratação de Tomas Rincón. O jogador é a primeira contratação da equipe nessa janela, já que Axel Witsel escolheu atuar no futebol chinês ao invés da pentacampeã italiana.