Diretor da Juventus confirma acerto com zagueiro Caldara, promessa da Atalanta

Caldara deve continuar na Atalanta mesmo após ser vendido à Juventus (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Quinta colocada na tabela de classificação da Serie A 2016/17, a Atalanta vem fazendo uma grande campanha na competição, estando à frente de equipes gabaritadas como Internazionale e Fiorentina. Guiado pelo técnico Gian Piero Gasperini, o plantel nerazzurro tem apostado na força de jovens atletas, da defesa ao ataque, e umas dessas promessas do time é o zagueiro Mattia Caldara.

Aos 22 anos, o jogador é tido como um dos defensores mais promissores do futebol italiano, arrancando elogios da imprensa estrangeira. Toda essa visibilidade chamou a atenção da diretoria da Juventus, que está muito próxima de acertar a contratação do zagueiro.

Em entrevista à Gazzetta dello Sports, o diretor geral da Juve, Giuseppe Marotta, admitiu estar satisfeito com a qualidade do elenco bianconero, que teve anunciado o venezuelano Tomás Rincón nos últimos dias, e comentou ainda sobre o acordo encaminhado com a Atalanta por Caldara.

“Estamos felizes com nossa equipe em todos os departamentos. Comparando a outubro, nós compramos Rincón e conseguimos recuperar Marchisio [estava lesionado desde a temporada passada], então dois jogadores a mais”, afirmou o cartola ao jornal italiano.

“Além disso, estamos quase finalizando a contratação de Caldara, então já fizemos duas contratações [Rincón e Caldara]. Nós pegamos Caldara porque ele se adapta ao nosso modelo. Temos grandes profissionais na defesa, mas eles estão envelhecendo e temos que pensar no futuro”, explicou Marotta.

A imprensa italiana especula que a Juventus desembolsará cerca de 15 milhões de euros à Atalanta pelos direitos de Caldara, além de bônus relacionados ao seu desempenho dentro de campo. O defensor, porém, não reforçará a equipe de Turim a partir desta temporada. De acordo com Marotta, a intenção da cúpula bianconera é manter o jogador na agremiação de Bérgamo, a fim de que ele ganhe mais experiência.

“Nós vamos deixar Caldara emprestado à Atalanta até junho e muito provavelmente na próxima temporada também, já que estamos bem na defesa. Temos Benatia, que provavelmente vamos contratá-lo de forma definitiva”, esclareceu o dirigente.

Oriundo das categorias de base da Atalanta, Caldara realizou sua primeira partida como profissional em maio de 2014, à época com 20 anos. Depois, chegou a ser emprestado a dois clubes da Serie B italiana, Trapani e Cesena, mas retornou aos nerazzurri no início da temporada vigente.

Embora não seja titular absoluto, Caldara realizou 11 jogos pela Atalanta e mostrou eficiência no ataque, já que foi às redes três vezes – contra Pescara, Sassuolo e Roma. Ele também faz parte da Seleção Italiana Sub-21.