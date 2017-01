Milan empresta Gabriel ao Cagliari e recebe experiente Storari em troca

Foto: Divulgação/Milan

Nessa terça-feira (10), Milan e Cagliari acertam oficialmente uma troca de goleiros envolvendo o experiente Marco Storari que deixa os rossoblu e volta ao Diavolo após sete anos defendendo outros clubes e o brasileiro Gabriel faz o caminho inverso. Os dois jogadores ficarão emprestados até o fim da atual temporada.

O Milan em seu site oficial colocou um comunicado que explica a situação: "O A.C. Milan comunica de ter contratado o goleiro Marco Storari por empréstimo até o dia 30/06/2017 e também de ter cedido por tempo determinado o goleiro Gabriel ao Cagliari. Contemporaneamente, Gabriel renovou o seu vínculo com o clube até 30/06/2019.", disse a comunicação oficial.

Storari realizou exames médicos em Milão e em seguida, falou um pouco com os reporteres, afirmando que não esperava retornar ao Milan e elogiando muito o jovem Donnarumma: "Não esperava retornar ao Milan, mas eu fiz o que devia ser feito [no Cagliari] e agora tenho essa nova aventura pela frente. Donnarumma? Tem mostrado grandes coisas e há um futuro brilhante pela frente.", comentou.

O experiente goleiro de 39 anos atuou no Diavolo entre 2007 e 2010, tendo sido emprestado algumas vezes para equipes como: Levante, Cagliari, Fiorentina e Sampdoria durante esse tempo. No total, foram apenas dez partidas no clube. Depois, foi atuar na Juventus para ser o reserva de Gianluigi Buffon e fez parte do elenco que conquistou quatro títulos italianos. Estava no Cagliari há uma temporada e meia e ajudou a equipe da Sardenha a ser campeã da segunda divisão italiana.

Agora, chega ao Milan para ajudar no crescimento dos jovens goleiros do clube: Gianluigi Donnarumma e Alessandro Plizzari, de 17 e 16 anos, respectivamente.