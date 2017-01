Spalletti rasga elogios a Nainggolan: "É um cavalo de corrida e deve jogar livre"

Google Plus

Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto/Getty Images

A Roma entrou em campo pela Copa Itália nesta quinta-feira (19) e não tomou conhecimento da Sampdoria. Jogando em casa, os giallorossi atropelaram os adversários, vencendo-os por 4 a 0, com gols de Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e dois de Radja Nainggolan. O meia, inclusive, vem sendo um dos grandes destaques da equipe da capital, e, em entrevista logo após a partida, o treinador da Roma, Luciano Spalletti, não se conteve ao elogiar o camisa 4.

Ao falar sobre a atuação do meio-campista belga, Spalletti o comparou a um cavalo de raça, afirmando que você não pode limitá-lo a uma determinada função. "Ele é diferente, sabe estar em diversas áreas do campo, mas se você o confinar a apenas uma zona pequena, como se colocasse uma grade, ele fica com dificuldades. É um cavalo de corrida", afirmou.

Desde a chegada do italiano ao comando da Roma, Nainggolan vem jogando mais avançado, tendo mais liberdade, principalmente depois da saída de Miralem Pjanic, que era o principal meia da equipe.

Até a saída do bósnio, o 'Ninja' jogava mais recuado, como um segundo volante, e se destacava por conta dos desarmes e boa chegada à frente. Com Spalletti, provou que também pode desempenhar funções mais ofensivas.

A mudança funcionou, e o treinador também implementou uma nova forma de jogar para a equipe da Roma. Nas graças da torcida, o italiano deu uma resposta aos pedidos para que ficasse na Roma pelo resto de sua vida.

"Eu na Roma pelo resto da vida? Quem ganha os jogos são os jogadores, são essas coisas que devem ser levadas em conta. Precisamos nos manter diretos de uma maneira séria", afirmou o comandante romanista.

Com a vitória sobre a Sampdoria, o time da capital avançou às quartas de final da Copa Itália, onde enfrentará o Cesena, que eliminou o Sassuolo nessa quarta-feira (18), após vencer por 2 a 1.