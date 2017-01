Maior ídolo do Napoli, Maradona enaltece Hamsík e crava: "Vai bater meu recorde de gols"

Foto: Divulgação/Napoli

O ídolo Diego Armando Maradona visitou o elenco do Napoli no centro de treinamento Casterlvortuno na tarde da última quarta-feira (18). El pibe de oro conversou com jogadores e comissão técnica, em um encontro que reuniu a melhor geração do clube junto com o símbolo do melhor Napoli da história.

Dentre todos assuntos tratados, o respeito do argentino pelo atual maior ídolo partenopei em atividade, Marek Hamsík, chamou a atenção. Atualmente, Maradona detém o recorde de maior artilheiro da história do clube, com 115 gols. Porém, o eslovaco possivelmente ultrapassará Diego, tendo ele marcado 106 tentos até o momento.

“Logo ele vai bater o meu recorde de gols”, afirmou Maradona, em entrevista para o jornal napolitano Il Mattino. “Estou feliz, entretanto”.

O capitão eslovaco chamou atenção do recém-promovido a Serie A, Napoli, em 2007, após três temporadas no Brescia. Está no clube partenopeo há nove anos, e ergueu títulos importantes nesse tempo. Venceu duas Copa Itália (2011/2012, 2013/2014) e uma Supercopa Italiana (2014). Hamsík é considerado o símbolo da reconstrução o clube após o ressurgimento à elite italiana, sendo o pilar da equipe mais talentosa do Napoli desde o lendário time de Maradona.

Apesar de, no papel, Hamsík ser um volante, o jogador atua praticamente como um meia que chega com muita facilidade e frequência à área adversária, fato esse que explica o número alto de gols. Nessa temporada, o ídolo azzurri já balançou as redes adversárias oito vezes em 24 partidas disputadas. Existe a expectativa da quebra do recorde de Maradona ainda neste ano.