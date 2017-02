Intimou: técnico do Torino, Mihajlovic diz que Maxi López só joga se perder peso

Maxi López disputou apenas dez jogos pelo Torino em 2016/17 (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Treinador do Torino, o sérvio Sinisa Mihjalovic deixou o atacante Maxi López de fora da lista de convocados para o confronto contra o Empoli, neste domingo (5), fora de casa, pela 23ª rodada da Serie A. O técnico alegou, em entrevista coletiva neste sábado (4), que o argentino está forma de forma e precisa emagrecer para poder jogar.

“Tentei de tudo, mil maneiras diferentes para motivá-lo. Disse a ele que eu poderia até mudar o esquema para jogar com dois atacantes se ele recuperar a melhor forma física”, disse. “No entanto, a situação não está mudando, e hoje novamente ele não será convocado. Ele precisa se desafiar e se motivar. Para jogar na minha equipe, você tem que respeitar as regras”, acrescentou.

Desde o ano passado Mihajlovic tem pegado no pé do ex-atacante do Grêmio. Chegou a compará-lo a uma “máquina de lavar roupas”, em alusão ao peso elevado do atleta. Nesta temporada, Maxi López disputou apenas 250 minutos com a camisa do Torino: dez jogos, sendo duas vezes como titular, e um gol marcado.

Além disso, o atacante sul-americano não entra em campo desde o dia 12 de janeiro, quando substituiu o meia Daniele Baselli e jogou apenas 19 minutos contra o Milan, em Milão, pelas oitavas de final da Copa Itália.

Devido à má fase no time de Mihajlovic, Maxi López poderia deixar Turim na próxima temporada para defender o Racing, da Argentina. A informação foi vinculada pelo jornal espanhol TYC Sports, em novembro do ano passado.