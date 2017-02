Com doppietta de Higuaín, Juventus derrota Cagliari e mantém distância na ponta

ÁRBITRO: Giampaolo Calvarese (ITA) Cartões amarelos para: Lichtsteiner (J), Chiellini (J), Marchisio (J), Cuadrado (J), Isla (C), Di Gennaro (C), Mandzukic (J).

No estádio Sant'Elia, Juventus venceu o Cagliari por 2 a 0, neste domingo (12), pela 24ª rodada da Serie A, e manteve a distância na liderança do campeonato. Mais uma vez o destaque foi o artilheiro Gonzalo Higuaín, que marcou os dois gols da partida.

O duelo foi marcado também por homenagens ao ídolo máximo do time da casa, o ex-atacante Gigi Riva, campeão italiano pelo Cagliari em 1969/70 e vice-campeão mundial com a Seleção Italiana na Copa do Mundo de 1970.

Com o resultado, a Juventus manteve a liderança, e foi a 60 pontos, a sete da vice-líder Roma, que tem 53. Já o Cagliari está na 15ª posição, com 27 pontos. Na próxima rodada, a Juve enfrentará o Palermo em casa, na sexta-feira (17), enquanto o Cagliari vai a Ligúria medir forças com a Sampdoria, em partida fora de casa no domingo (19).

Higuaín abre contagem na primeira etapa

O jogo não foi tão movimentado nos primeiros minutos, embora aos nove, o time da casa tenha reclamado de um pênalti de Alex Sandro em Dessena, em jogada pelo alto dentro da área. O árbitro Giampaolo Calvarese nada marcou. Aos 15 minutos, boa chance do time sardo, em cobrança de falta de Bruno Alves, que foi pra fora, raspando a trave esquerda. A Juve teve problemas na primeira etapa quando Chiellini deixou o campo machucado aos 18 minutos.

O Cagliari aparecia com perigo, mas não chegava a ameaçar tanto a meta de Buffon. A Juve tentava contra-atacar, mas não conseguia muito. Até que aos 37 minutos, o então apagado Marchisio descolou um passe entre os zagueiros sardos e viu Higuaín livre, ele recebeu, entrou na área e tocou na saída do goleiro Rafael pra abrir o placar para começar a festa bianconera na Sardenha.

Higuaín decide tudo para a Juve no segundo tempo

O intervalo não mudou muita coisa para o Cagliari: logo aos dois minutos do segundo tempo, um banho de água fria no time da casa: Higuaín começou no campo de defesa, lançou Cuadrado na direita, ele viu Dybala no meio, que só ajeitou para a chegada do mesmo Higuaín dentro da área, e aí ele chutou forte, sem chances para Rafael. O gol que ampliou a vantagem juventina e que colocou o argentino como artilheiro da Serie A com 18 gols.

Depois do segundo gol, a Juve passou a administrar a vantagem no marcador. E a vantagem ficou maior ainda quando aos 21 minutos, Barella recebeu o segundo amarelo, e com sua expulsão, deixou o Cagliari com 10 homens em campo.

Mas ainda assim, aos 26 minutos, os comandados de Massimo Rastelli criaram boa chance, quando após bola rebatida pela defesa juventina, Pisacane chutou forte, pra grande defesa de Buffon. A Juve respondeu no minuto seguinte em cabeçada de Mandzukic que foi pra fora.

Depois disso, os dois times criaram perigo em cobranças de falta: aos 31, o Cagliari, com cobrança de Bruno Alves, que passou próxima ao gol de Buffon, mas foi pra fora. Aos 40, foi a vez de Dybala levar perigo, em cobrança de falta por cima do gol.

A última grande chance do jogo foi bianconera, aos 45, quando em cruzamento de Cuadrado, Mandzukic acertou a trave, e no rebote, Dybala, de peixinho, cabeceou pro gol, mas Rafael, que parecia batido, salvou o que seria o terceiro gol, que ao apito final do árbitro, não fez diferença para a vitória dos comandados de Massimiliano Allegri.