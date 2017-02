Pouco utilizado no Milan, Lapadula garante que não pretende deixar clube

Google Plus

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Em entrevista concedida nessa segunda-feira (20) ao canal italiano Mediaset Premium, o atacante Gianluca Lapadula, do Milan, e comentou a briga sadia pela posição de titular na equipe, a convocação para a Seleção Italiana e a sua vontade de permanecer no clube de Milão.

Primeiro, o italiano de 26 anos não mediu palavras para deixar bem claro a sua intenção de permanecer no Milan. Ele admitiu não ter problemas em atuar juntamente com o colombiano Carlos Bacca, deixando a decisão a cargo do treinador Vincenzo Montella.

"Eu vim para o Milan para ficar, e farei de tudo para permanecer. Estou à disposição do treinador. Me adapto se jogarmos com um ou dois atacantes, só preciso estar pronto", salientou o camisa 9 rossonero.

Em seguida, Lapadula mostrou muito entusiasmo com mais uma convocação para a Itália, treinada por Giampiero Ventura, e afirmou que o grupo está pronto para futuras chamadas para jogos oficiais. "Me dá muito prazer essa convocação. É muito bom voltar em um grupo como esse, que mostra tanto entusiasmo; isso faz a diferença", pontuou.

Por fim, o centroavante revelou seus sonhos, projetando atingir os objetivos na temporada com o Milan e, consequentemente, ser lembrado mais vezes para fazer parte dos selecionados da Azzurra. "O meu sonho nesse momento é jogar bem no Milan e, através do meu time, conseguir outros objetivos, como, por exemplo, continuar a ser chamado para a seleção", concluiu.

Lapadula chegou ao Milan em agosto do ano passado depois de fazer uma temporada brilhante no Pescara, onde ajudou o clube de Abruzzo a conseguir o acesso à Serie A. No Diavolo, o atacante marcou quatro gols em 16 partidas, mas apenas seis delas como titular, e espera ter mais chances, já que Bacca vive má fase e a torcida tem perdido a paciência com o centroavante colombiano.