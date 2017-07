Internazionale, Milan, Roma e Juventus lançam camisa 2 para a temporada 2017/18; veja as fotos

Fotos: Divulgação. Arte: Hugo Alves/Editoria de Arte

Nesta última semana de junho, quatro grandes clubes italianos revelaram a camisa 2 que usarão durante a temporada 2017/18. Dentre designs clássicos e outros mais despojados, novidades e manutenções, Internazionale, Milan, Roma e Juventus já estão devidamente trajadas para a próxima jornada, a ser iniciada no mês de agosto. Veja a seguir:

Internazionale

A Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube nerazzurro, fez questão de manter um design clássico, mas não abriu mão de certa inovação. Com a camisa na cor branca, tal qual calção e meiões, a grande novidade está nas mangas coloridas: uma na cor azul e a outra na cor cinza. O entorno da gola careca é todo em azul, em tom mais forte do azul trazido na manga, criando belo efeito. Os patrocínios, diferentemente da temporada passada, estão na cor preta.

Destaque para as mangas em cores distintas: cinza e azul (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

Patrocinadores vêm na cor preta, e não mais na cor azul (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

Milan

Historicamente, o branco é cor mais escolhida pelo Milan para o segundo uniforme. Não foi diferente desta vez. A Adidas prezou por um design mais convencional, respeitando inteiramente as tradicionais cores do clube, trazendo o vermelho e o preto em pequenos detalhes, tanto na manga quanto na gola careca. As três tiras, marca registrada da fornecedora, também vieram em rossonero e se estendem até o calção, branco. O símbolo da fornecedora e o patrocinador estão em vermelho, bem vivo, criando belo contraste.

Nova camisa 2 do Milan é bastante clássica (Foto: Divulgação/AC Milan)

Listras da fornecedora estão em vermelho e preto e se estendem pelo calção (Foto: Divulgação/AC Milan)

Roma

A nova camisa 2 romanista tem um estilo mais arrojado e pioneiro, diferente de todos os uniformes já confeccionados pela Nike. Com a predominância do branco e do cinza, o design desta camisa traz faixas frontais curvas, que afinam na barriga e invertem o padrão na parte inferior do tronco. Os detalhes, como o logo da fornecedora, traços ao redor da gola e listras sob as mangas respeitam as cores tradicionais da Roma: o laranja e o vinho. Na parte interna, bem na altura da gola, a camisa traz a frase"Roma Siamo Noi" (Nós somos Roma), também em vinho. Calção e meiões também na cor branca.

Cinza e branco se misturam e "dançam" na parte frontal da camisa 2 romanista (Foto: Divulgação/AS Roma)

Uma frase que sintetiza o orgulho de ser Roma: "Roma Siamo Noi" (Foto: Divulgação/AS Roma)

Juventus

A Vecchia Signora traz em seu segundo uniforme uma abordagem histórica, de bastante respeito à sua origem. O predominante amarelo, em sintonia com o azul, remetem às cores do símbolo da cidade de Turim. Todos os detalhes desta camisa são em azul, como a barra da manga, as listras da fornecedora, o patrocinador e a gola careca. Este é o primeiro uniforme (além do principal, lançado em maio) que traz o novo logo bianconero, o polêmico "J". Não é a primeira vez que a Juve opta por estas cores para sua camisa 2: a combinação já fez muito sucesso na década de 80 e foi reeditada para a temporada 2013/14.

Jogadores da Juventus posam com novo segundo uniforme (Foto: Divulgação/Juventus FC)