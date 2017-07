Donnarumma recusa rica oferta do PSG para renovar com Milan

Apesar de imbróglio, Donnarumma deve permanecer no Milan (Foto: Divulgação/AC Milan)

O Milan e o goleiro Gianluigi Donnarumma podem ter entrado em um acordo, nesta segunda-feira (3), para a renovação de contrato do jovem arqueiro. Segundo informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da emissora Sky Sports Italia, o goleiro, juntamente com sua família e seu agente Mino Raiola, aceitaram uma oferta do Diavolo: salário de € 6 milhões e um contrato de cinco anos.

Ainda de acordo com a publicação do jornalista em seu site, o irmão do jovem goleiro, Antonio Donnarumma, que foi revelado pelo Milan e que jogou a última temporada pelo Asteras Tripolis, da Grécia, será recontratado pelo clube para ser o reserva imediato de 'Gigio'. Antonio ganhará um salário de € 1 milhão. Ele chegaria para compor o setor juntamente com o experiente Marco Storari, já que o jovem Alessandro Plizzari e o brasileiro Gabriel devem deixar o clube por empréstimo para ganhar mais rodagem.

Foi informado também que o 'Gigio' Donnarumma teria recusado uma oferta faraônica do Paris Saint-Germain. Segundo relatos da mídia italiana, o clube de Paris ofereceu cerca de € 13 milhões anuais por cinco anos de contrato, mais três residências luxuosas e três carros que ficariam inteiramente à disposição da família do jogador. O atleta e seus familiares, no entanto, preferiram a proposta do Milan.

No novo contrato do goleiro de 18 anos também haverá cláusulas rescisórias importantes, ainda de acordo com Di Marzio: € 100 milhões caso o Milan consiga se classificar para a próxima Uefa Champions League, e de € 50 milhões, se não alcançar a vaga. Nos próximos dias deve haver uma reunião para a assinatura do contrato e oficialização.

Se confirmada essa renovação de contrato, acabará um novela que vinha se arrastando por alguns meses, que, inclusive, contava com protestos de uma torcida do Milan na Polônia, durante o Campeonato Europeu Sub-21, onde torcedores jogaram falsos dólares em campo para provocar Donnarumma, que naquela época havia acabado de recusar um contrato.

Donnarumma pisa nas notas falsas de dólares jogadas ao gramado (Foto: MB Media)



O Milan segue se mexendo bem no mercado com essa possível renovação. Depois de oficializar seis contratações em um mês, agora se aproxima de assegurar seu promissor goleiro e se cautela colocando uma alta cláusula de rescisão.