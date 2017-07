Especialista em cobranças de falta, meia Çalhanoglu é anunciado pelo Milan

Google Plus

Çalahnoglu chegou neste domingo a Milão (Foto: Divulgação/AC Milan)

O meia turco Hakan Çalhanoglu foi anunciado neste domingo (2) como a sexta contratação do Milan para a próxima temporada. Vindo do Bayer Leverkusen, o jogador, de 23 anos, desembarcou em Milão na manhã (tarde na Itália) deste domingo para realizar exames médicos e assinar com o clube milanês.

O clube ainda não divulgou o tempo de contrato de Çalhanoglu, mas, segundo relata a imprensa italiana, o meia vai custar entre € 21-22 milhões, mais bônus, ao Milan, que pode dividir o valor em três anos. Ainda de acordo com os veículos do Belpaese, o meia assinará um contrato de quatro anos, onde receberá um salário de € 2,5 milhões anuais.

Agora, o time rossonero ganha um exímio cobrador de faltas. Para muitos, o melhor da Europa. E os números comprovam: desde a temporada 2013/14, nenhum jogador marcou mais gols de falta que Çalhanoglu (11), que é seguido por Lionel Messi e Miralem Pjanic (ambos com dez).

Devido a uma suspensão por acusação de quebra de contrato, o turco não entra em campo desde janeiro. Por isso, ele disputou apenas 22 jogos, marcando sete gols e distribuindo sete assistências.

Çalhanoglu, que deve usar a camisa 10, é a sexta contratação do Milan para 2017/18. Antes, o clube anunciou o zagueiro Mateo Musacchio, o meio-campista Franck Kessié, o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez e os atacantes André Silva e Fabio Borini.

Ficha técnica

Nome: Hakan Çalhanoğlu

Nacionalidade: Turquia

Data de nascimento: 08/02/1994

Idade: 23

País de nascimento: Alemanha

Posição: Meia-atacante

Altura: 178 cm

Peso: 76 kg