Sétimo reforço: destaque da Atalanta, lateral Andrea Conti acerta com Milan

Conti reforça o sistema defensivo do Diavolo (Foto: Divulgação/AC Milan)

Fim da novela: o lateral-direito Andrea Conti chegou a Milão nesta quinta-feira (6) para se tornar o sétimo reforço do Milan. Depois de quase um mês e meio de negociações com seu empresário e a Atalanta, clube no qual o jogador se destacou na última temporada, o atleta de 23 anos vai assinar um contrato de cinco anos, com salário de € 2 milhões por temporada.

O jogador fará nesta quinta-feira testes físicos em Milanello, centro de treinamento da agremiação. Na sexta-feira (7), passará por exames médicos, na clínica La Madonnina. A assinatura do contrato deve ocorrer após a aprovação nos exames médicos.

Aguardado pelo ex-goleiro Christian Abbiati (hoje membro da diretoria do clube) e pela imprensa no aeroporto Linate, em Milão, Andrea celebrou o acerto com o Milan. “É um sonho estar no Milan. Não vejo a hora de iniciar a minha preparação junto da equipe ”, disse o lateral-direito.

Torcedor declarado do Milan, Conti demonstrou desejo de atuar na equipe deste o início das negociações, mas a Atalanta dificultou as tratativas. O clube de Bérgamo considerava a oferta inicial, avaliada em € 20 milhões muito baixa, fato que atrasou a ida do jogador ao Milan.

O impasse foi resolvido após o clube de Milão subir a proposta para € 25 milhões (R$ 94,2 milhões), além de envolver os direitos econômicos de meia Matteo Pessina, jovem meio-campo da base rossonera, na transação.

Conti chega com status de goleador para a sua posição, pois na temporada anterior marcou oito gols com a camisa da Atalanta, além de dar cinco assistências e ser eleito o melhor defensor do campeonato, presente inclusive na Seleção VAVEL da Serie A 2016/17, chamando a atenção do Milan.

Conti é o sétimo reforço para 2017/18. Junta-se ao zagueiro Mateo Musacchio, ao meio-campista Franck Kessié, ao lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, aos atacantes André Silva e Fabio Borini, e ao meio-atacante Hakan Çalhanoglu.