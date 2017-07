Donnarumma em dose dupla: Milan contrata Antonio, irmão mais velho do jovem goleiro

Milan realizou um entrevista coletiva para oficializar a renovação de Gianluigi e a contratação de Antonio (Foto: Divulgação/AC Milan)

Após uma novela cheia de reviravoltas e especulações, Gianluigi Donnarumma renovou com o Milan. Uma das condições para que isso acontecesse era trazer o seu irmão mais velho, Antonio (que também é goleiro), para o clube. E a cúpula milanista o fez. Depois de desembarcar em Milão na última segunda-feira (10) e ser aprovado nos exames médicos, Antonio, de 27 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (12) como novo reforço da equipe. Ele assinou um vínculo até 2021, mesmo tempo de contrato de 'Gigio', e receberá € 1 milhão por temporada.

Os irmãos participaram de uma entrevista coletiva, na sede do clube, ao lado de Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, respectivos CEO e diretor esportivo da agremiação.

Durante a coletiva, Mirabelli disse que o motivo da contratação não foi apenas para satisfazer o desejo de Gianluigi Donnarumma. Segundo o dirigente, Antonio foi avaliado pelo técnico Vincenzo Montella, que deu o aval para a sua chegada.

O goleiro mais velho foi incluído no elenco do Milan por exigência na renovação de Gianluigi, que gostaria de ter o irmão próximo dele e de sua família para auxilia-lo em decisões dentro e fora dos gramados. Ainda que a diretoria do clube não tinha essa contratação em mente, ela achou necessário para ter o aval de 'Gigio' e, principalmente, de Mino Raiola, empresário do jovem arqueiro. O agente dificultou as negociações iniciais, dizendo que o jovem goleiro não iria renovar com o Diavolo.

A partir deste ponto, os torcedores se mobilizaram de diversas formas, como jogando dólares falsos contra a meta do goleiro no Campeonato Europeu Sub-21, que aconteceu na Polônia, fato que foi o estopim para a família intervir na negociação. Depois disso, o atleta repensou sua decisão e optou por renovar com os rossoneri.

Quase dez anos mais velho que Gianluigi, Antonio também iniciou nas categorias de base do Milan em 2006, mas logo veio a ser emprestado para diversos clubes da segunda divisão, passando pelo Bari e chegando ao Genoa em definitivo, onde não se firmou e foi emprestado novamente ao Asteras Tripolis, da Grécia.

Antonio é o oitavo reforço do Milan para a próxima temporada. Antes dele veio Mateo Musacchio, Franck Kessié, Ricardo Rodríguez, André Silva, Fabio Borini, Hakan Çalhanoglu e Andrea Conti.

Sem espaço

Com a chegada de mais um goleiro para o elenco, o Milan deve se desfazer de um deles. O nome mais cotado é do brasileiro Gabriel, que chegou do Cruzeiro em 2012 e não se firmou na meta rossonera. O campeão mundial sub-20 foi levado a diversos empréstimos para times como Napoli e Carpi, clube no qual atuou em 39 jogos, número que no Milan não chegam nem à metade: são apenas sete jogos.