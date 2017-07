Até 2021: Donnarumma revê decisão e renova contrato com Milan

Donnarumma ao lado de Mirabelli e Fassone, cartolas do Milan (Foto: Divulgação/AC Milan)

Nem Real Madrid nem Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma continuará no Milan. Após decidir, junto a seu agente, Mino Raiola, não renovar com o clube que o revelou, o jovem goleiro repensou sua escolha e optou por estender vínculo com os rossoneri até 30 de junho de 2021. O anúncio ocorreu na tarde desta terça-feira (11), em comunicado no site oficial da agremiação.

Com isso, o Milan põe fim aos rumores de que Donnarumma poderia acertar com outras potencias mundiais, como Real Madrid ou PSG. A Sky Sports Italia, importante veículo de comunicação da Itália, afirmou recentemente que o arqueiro, de 18 anos, havia recusado uma oferta do clube francês na qual o faria ganhar € 6 milhões por cinco anos de contrato.

No dia 15 de junho, os dirigentes Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli convocaram uma entrevista coletiva, na sede do Milan, para anunciar a decisão de Donnarumma e seu empresário, Mino Raiola, de não renovar com o clube. Fassone disse que era “uma decisão definitiva com o jogador”.

Segundo a imprensa italiana, o Milan havia oferecido a Donnarumma um contrato cujo salário ultrapassaria o de Gianluigi Buffon, ídolo da Juventus. O valor, ainda de acordo com os meios de comunicação da Itália, chegaria perto de € 4,7 milhões.

Desde que os chineses assumiram a presidência do Milan, a renovação de Donnarumma era tida como prioridade, uma vez que o jogador seria o pilar do time para os próximos anos.

Cria da base do Milan, Donnarumma foi promovido à equipe principal rossonera na temporada 2015/16 a pedido do então treinador Sinisa Mihajlovic. Assumiu o posto de titular após o espanhol Diego López se lesionar. Desde então, não saiu mais de debaixo das traves. 'Gigio' foi eleito o melhor goleiro da Serie A 2016/17 pela editoria italiana da VAVEL Brasil.

Donnarumma já disputou 72 jogos pelo time principal do Milan e coleciona várias marcar individuais. O camisa 99 foi um dos pilares do título da Supercopa Italiana, vencida em dezembro de 2016, em Doha, Catar, sobre a rival Juventus.