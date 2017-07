Irmã de Chiellini critica ida de Bonucci ao Milan: "Deus-dinheiro sempre vence"

Google Plus

Companheiros de longa data serão rivais na próxima temporada (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

A inesperada transferência do zagueiro Leonardo Bonucci rumo ao Milan está dando o que falar. Pouco após o anúncio oficial do acerto entre as partes, o ex-bianconero recebeu uma enxurrada de críticas da torcida juventina. Contudo, uma mensagem em especial chamou atenção.

No Facebook, a irmã do zagueiro Giorgio Chiellini, Silvia Chiellini, demonstrou sua extrema decepção com a escolha de Bonucci em se transferir para um dos principais rivais da Vecchia Signora.

Nas palavras de Silvia, o zagueiro virou as costas para a sua própria história dentro do clube de Turim e abriu mão de se consolidar como um dos maiores na história juventina. "Todos o queriam como futuro capitão, todos o imaginavam como o próximo grande símbolo bianconero e então...", desabafou.

Silvia ainda usou a hashtag "#oDeusDinheiroSempreVence" em sua publicação, dando a entender que Leonardo Bonucci decidiu trocar de camisa na Itália visando cifras maiores. No Milan, o zagueiro receberá € 6,5 milhões anuais mais bônus, consolidando-se não somente como maior salário do elenco rossonero, mas também como o maior salário do futebol italiano.