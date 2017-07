Ovacionado, Bonucci é anunciado no Milan por R$ 146 milhões

Bonucci assinou contrato até 30 de junho de 2022 (Foto: Divulgação/AC Milan)

O Milan trabalhando forte no mercado de transferências. Após anunciar oito reforços em um mês e meio, o clube confirmou nesta sexta-feira (14) a nona contratação para 2017/18. Trata-se do zagueiro Leonardo Bonucci, da rival Juventus.

Ovacionado por mais de 700 torcedores em sua chegada à Casa Milan, sede do clube, o defensor italiano, de 30 anos, assinou contrato até junho de 2022. O jogador custou € 40 milhões (R$ 146,4 milhões) os cofres do Diavolo e terá um salário de € 6,5 milhões anuais, o maior do plantel milanista.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, Bonucci pediu a camisa de número 19, a mesma que usava na Juventus e que utiliza na Seleção Italiana. O número, porém, já tem dono: é do meio-campista Franck Kessié, que também chegou ao time neste mercado.

A transferência de Bonucci ao Milan não demorou para ser concretizada. Na quarta-feira (12), o agente do zagueiro, Alessandro Lucci, afirmou que estava trabalhando para tirar Bonucci da Juve. Posteriormente, a imprensa italiana começou a reportar um possível interesse do Milan pelo jogador. Na quinta-feira (13), os dirigentes milanistas abriram as tratativas com a Vecchia Signora para levar o atleta a Milão.

Bonucci acena para a torcida, que lotou a sede do clube (Foto: Divulgação/AC Milan)

Bonucci chegou à capital da moda nesta manhã e foi direto à sede do clube, onde formalizou o acordo e se tornou, oficialmente, jogador do Diavolo.

O defensor começou sua carreira na Internazionale, arquirrival do Milan, em 2005. Depois de ser emprestado a Treviso e Pisa, acertou com o Bari para disputar a temporada 2009/10. Permaneceu apenas um ano no clube biancorosso, visto que a Juventus o contratou em 2010.

Na Juve, evoluiu profissionalmente, tornou-se um ídolo no clube e até usou a braçadeira de capitão em alguns jogos. Ele deixou a Vecchia Signora após 319 jogos, 22 gols, oito assistências e 12 títulos (incluindo as seis taças de Serie A consecutivas). O jogador também é um dos pilares da defesa da Seleção Italiana.

Torcedores fizeram uma recepção calorosa a Bonucci (Foto: Divulgação/AC Milan)

Com a contratação de Bonucci, o Milan já soma nove reforços para a próxima temporada. Os outros foram Mateo Musacchio (zagueiro), Franck Kessié (meio-campista), Ricardo Rodríguez (lateral-esquerdo), André Silva (atacante), Fabio Borini (atacante), Hakan Çalhanoglu (meia), Andrea Conti (lateral-direito) e Antonio Donnarumma (goleiro).

E a agremiação de Milão não deve ficar só nisso. É que os dirigentes responsáveis pelas contratações do time, o CEO Marco Fassone e o diretor esportivo Massimiliano Mirabelli, já encaminharam a contratação do meio-campista Lucas Biglia, da Lazio. O jogador argentino deve aterrissar em Milão na noite desta sexta-feira (14).

Além de Biglia, os cartolas buscam reforçar a equipe com a chegada de mais um atacante. A bola da vez é o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, artilheiro do Borussia Dortmund e cria das divisões de base do Milan. Os nomes de Andrea Belotti, do Torino, e Nikola Kalinic, da Fiorentina, também são ventilados pelos arredores de San Siro.