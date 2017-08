Após longa negociação, Roma chega a acordo com Sampdoria por atacante Patrik Schick

(Foto: Paolo Raffini/Getty Images)

Envolvido em especulações desde o mês de junho, Patrik Schick parece estar com seu futuro finalmente definido. Após quase acertar com a Juventus mas falhar em exame médico, o jovem atacante está prestes a ser anunciado como reforço da Roma, atual vice-campeã da Serie A.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, representantes de Roma e Sampdoria se encontraram na manhã desta segunda-feira (28) e definiram os termos do acordo pela transferência do jogador. Schick é esperado ainda hoje na capital italiana para a realização de exames médicos.

O valor total da transferência chega aos € 38 milhões (R$ 143 milhões). O clube da capital pagará € 6 milhões pelo empréstimo do atleta, válido por uma temporada. Ao final deste período, a Roma deverá exercer a aquisição definitiva do atleta no valor estipulado de € 25 milhões, com bônus de mais € 7 milhões.

O presidente da Sampdoria, Massimo Ferrero, confirmou a transferência. Nas palavras do mandatário, Patrik Schick já é um "romanista".

"Agora posso dizer que Schick é um 'romanista', e para nós é um grande baque vê-lo partir. Fico feliz que ele tenha ido à Roma, o jogador está feliz. O importante é que a Roma o trate bem, pois ele é uma joia.", afirmou.

Patrick Schick tem 21 anos e anotou 11 gols na Serie A 2016/2017, além de ter distribuído cinco assistências. O jogador passou por todas as seleções de base da República Tcheca e hoje é "figurinha carimbada" nas convocações da Seleção Profissional.