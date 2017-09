Xará de Gabigol, joia do Palmeiras é apresentado na Spal: "Ele é parecido com Ibrahimovic"

Google Plus

Joia do Palmeiras chega à Spal por empréstimo de um ano (Foto: Divulgação/Spal)

Nos últimos instantes da janela de transferência europeia, a Spal, equipe recém-promovida à primeira divisão da liga italiana, contratou o atacante Gabriel Barbosa, do Palmeiras. Embora não tenha causado tanto alarde por parte da imprensa local, o jovem brasileiro não fugiu das comparações com o conhecido Gabigol, atleta que possui o mesmo nome do novo reforço da Spal.

O nome, contudo, não deixou de chamar a atenção da Internazionale, que receberá a própria Spal, no domingo (10), em Milão, pela terceira rodada da Serie A. Gabigol foi contratado pela Inter junto ao Santos na última temporada europeia, mas não correspondeu às expectativas e foi deixado no banco pelos dois técnicos que estiveram à frente da equipe em 2016/17, Frank De Boer e Stefano Pioli. Ele jogará a atual temporada pelo Benfica, emprestado.

Durante a apresentação de Gabriel Barbosa na Spal, o empresário do atacante, Marco Petrin, não poupou elogios ao seu cliente e o comparou ao sueco Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United.

"É uma grande contratação para o Spal, é um clube que serve de porta de entrada para outros gigantes da Europa. Ele é muito parecido com Zlatan Ibrahimovic, tem as mesmas características físicas e se posiciona muito bem no ataque. Espero vê-lo como protagonista da equipe nesta temporada", elogiou o agente.

Gabriel chega à Spal por empréstimo até 30 de junho de 2018. O jovem, de 18 anos, é cria da base do Palmeiras, que detém 50% de seus direitos econômicos. Quando atuava pelo clube alviverde, o atacante foi vice-campeão mundial sub-17 na temporada passada. O torneio ocorreu na Espanha, onde diversos olheiros garimpam talentos.