Dybala celebra 'atuação de gala' e é exaltado por Allegri: "Pode ganhar a Bola de Ouro"

Foto: Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images

No confronto contra o Sassuolo, na manhã deste domingo (17), o argentino Paulo Dybala completou 100 jogos com a camisa bianconera. Para comemorar o feito, Dybala apresentou uma 'atuação de gala' e marcou um hat-trick no Stadio Città del Tricolore.

Maestro e grande destaque da Juventus na vitória por 3 a 1, a 'Joia' ditou o ritmo de partida. Com os três gols deste domingo, o camisa 10 chegou à sua segunda tripletta na Serie A e já acumula oito tentos em quatro rodadas de campeonato, assumindo a artilharia isolada.

Os números espetaculares não param por aí. O argentino se tornou o primeiro jogador da história da Juventus a marcar em todas as quatro primeiras rodadas da Serie A. Após a partida, Dybala comentou sobre seu bom momento dentro das quatro linhas e como espera ajudar a Vecchia Signora ao decorrer da competição.

"Estou muito feliz. Vou levar a bola para casa pela segunda vez na Itália, além das duas que tinha do tempo que jogava na Argentina. Hoje eu queria fazer um gol e vieram três. Foi importante continuar, ajudando a equipe a vencer e manter a liderança", disse.

Após comparações de Dybala com seu compatriota Lionel Messi, o técnico Massimiliano Allegri elogiou o desempenho de seu comandado, mas acredita que ele ainda pode melhorar:"Comparações não servem para nada, cada jogador é diferente. O que o Paulo falou está certo, Messi está na história. Dybala pode ter a ambição de conquistar a Bola de Ouro. Ele já é extraordinário e ainda tem margem de melhora", avaliou o treinador.

Em entrevista coletiva após a partida, Allegri também analisou a performance de sua equipe. O treinador fez questão de minimizar a falha de Lichtsteiner no gol do Sassuolo.

"Fiquei um pouco irritado com a equipe porque relaxamos depois do primeiro gol e é importante buscar logo o 2x0 para minimizar os riscos. A falha de Lichtsteiner no lance do gol do Sassuolo faz parte, são lances que podem acontecer. O importante foi a equipe ter se mantido unida e não se desestabilizar por momentos em que houve queda de atenção", concluiu.

A Juventus voltará a campo na próxima quarta-feira (20), contra a Fiorentina, às 15h45, no Allianz Stadium. O confronto marcará o reencontro de Federico Bernardeschi com seu ex-clube.